Influencer mit 74: Wie ein bayrischer Politiker TikTok aufmischt

Wenn das Wort "Influencer" fällt, denken die meisten wohl nicht direkt an jemanden wie Wolfgang Heubisch. Der FDP-Politiker ist 6. Vizepräsident des Bayerischen Landtags und wird im Juli 75 Jahre alt. Trotzdem erreicht mit seinen Videos auf TikTok Hunderttausende, womit der ehemalige bayerische Wissenschaftsminister auch die jüngere Konkurrenz weit hinter sich lässt.

Politik auf TikTok funktioniert

Von Anfang an überzeugt war Heubisch allerdings nicht: "Am Anfang habe ich natürlich auch gesagt: TikTok, um Gottes willen, was soll dieses Teenie-Ding", erzählt er im Gespräch mit BR24. "Aber meine Mitarbeiter haben mich da in die andere Richtung gedreht und die sind alle wesentlich jünger als ich." Seit letztem November veröffentlicht Heubisch auf seinem Kanal kurze Videos über politische Themen - ganz im typischen TikTok-Stil. Heubisch tanzt, tänzelt und gestikuliert - dazu sind aktuelle TikTok-Pophits und politische Statements eingebettet.

Das kommt gut an: Über eine Million Likes haben Videos von Heubisch auf TikTok bisher eingesammelt und über 50.000 User folgen seinem Account. Die meisten davon, das legt die Statistik nahe, dürften junge Menschen sein. "Wir waren völlig geplättet", erzählt Heubisch. "Wir hatten immer gedacht, naja, wenn wir mal 10.000 Views haben, dann feiert man mal. Aber es ist irre, was da abgeht."