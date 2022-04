TikTok erschafft in Russland kriegfreie Parallelwelt

In Russland ist die Social Media-Welt nicht mehr wiederzuerkennen: Facebook, Instagram und Twitter sind dort seit dem Kriegsbeginn blockiert. Nur die Kurzvideo-App TikTok ist nach wie vor verfügbar. Doch die App blockiert seit Kriegsbeginn bestimmte Inhalte und den Upload neuer Videos. Obwohl besonders kriegsrelevante Inhalte davon betroffen sind, ist pro-russische Propaganda nach wie vor auf der Plattform abrufbar.

Wie geht TikTok mit russischen Inhalten um?

Seit Anfang März ist es für russische TikTok-Nutzer nicht mehr möglich, neue Videos oder Live-Videos zu posten. Zumindest soll das offiziell so sein. Tatsächlich hat TikTok laut Recherchen der Washington Post über Wochen zugelassen, dass pro-russische Propaganda durch ein Schlupfloch weiter auf der Plattform verbreitet wurde - obwohl Uploads aus Russland eigentlich blockiert sein sollten. Erst seit Ende März ist es nicht mehr möglich, aus Russland TikToks hochzuladen.

Auf der "For You Page", die jedem Nutzer durch einen Algorithmus speziell zugeschnittenen Content vorschlägt, sehen russische Nutzer seit Anfang März hauptsächlich Inhalte aus Russland vor Kriegsbeginn. Dennoch gibt es immer noch Videos auf der Plattform, die zur Solidarisierung mit den russischen Streitkräften aufrufen oder die Unterstützung des Regierungschefs Putin fordern. Recherchen von Vice weisen darauf hin, dass es vom russischen Staat bezahlte Influencer auf TikTok gab, die pro-russischen Content verbreiteten und auch Anleitungen veröffentlichten, um das Blockieren nicht-russischer Inhalte zu umgehen.

In Russland folgt TikTok der Propaganda-Linie

Gleichzeitig werden in Russland aber Videos und Hashtags blockiert, die den Krieg in der Ukraine thematisieren. Dazu gehört der populär gewordene Slogan #нетвойне ("Kein Krieg"). Das zeigen Recherchen der Washington Post. Der Betreiber ByteDance beruft sich auf das russische "Anti-Propagandagesetz". Dieses Gesetz besagt, dass Kritik am russischen Militär oder dem Ukraine-Krieg mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden kann.

Weitere Details liefert ein Experiment des norwegischen Rundfunks: Durch zwei Bots, verortet jeweils in der Ukraine und in Russland, belegten die Journalistinnen und Journalisten Blocking-Maßnahmen. Dafür wurden eigens zwei TikTok-Konten kreiert, die man von Bots betreiben ließ. Ein Bot saß im ukrainischen Karkhiv, der zweite Bot im knapp 74 Kilometer entfernten russischen Belgorod. Beide Städte liegen nahe der russisch-ukrainischen Grenze.