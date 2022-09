TikTok dementiert Gerüchte über Datendiebstahl

Die Welt der IT-Sicherheit ist in Aufruhr. Nachdem eine Hackergruppe behauptet hat, Milliarden Datensätze von einem TikTok-Server erbeutet zu haben, wird bereits vereinzelt zum Ändern von Passwörtern aufgerufen. Doch besteht wirklich eine Gefahr?

TikTok dementiert Hack

Alles begann mit der Hackergruppe "AgainstTheWest", die sich letzten Freitag in einem beliebten Hacker-Forum zu Wort meldete. Dort behauptete die Gruppe, geheime Daten von TikTok und der chinesischen Social Media-App WeChat erbeutet zu haben. Insgesamt handele es sich um zwei Milliarden Datensätze mit einer Gesamtgrößte von 790 GB.

TikTok hat die Aussage der Hacker dementiert. "Das ist eine falsche Behauptung", sagte TikTok in einem Statement. "Unser Sicherheitsteam hat die Aussage überprüft und festgestellt, dass der fragliche Code nichts mit TikToks eigenem Quellcode zu tun hat."

Bislang keine Beweise

Unabhängige Sicherheitsexperten konnten die Behauptungen der Hacker bislang nicht bestätigen. Der Sicherheitsforscher Troy Hunt, der das Sicherheitsportal "Have I been pwned" betreibt, kam zu dem Schluss, dass diejenigen Datensätze, die von den Hackern veröffentlicht worden waren, größtenteils öffentlich zur Verfügung standen.

Auch auf dem Hacker-Forum, auf dem der angebliche Hack verkündet wurde, zweifelt man an der Geschichte. So wurde der Account von "AgainstTheWest" dort wohl gesperrt — der Grund: "Lügen über Datenhacks".

Datenrisiko China

Auch wenn es aktuell keine Beweise dafür gibt, dass TikTok-Daten von einer Hackergruppe erbeutet wurden, wird die chinesische App in Sicherheitskreisen sehr kritisch gesehen — auch wegen ihrer Nähe zur autoritären chinesischen Regierung. So hatten beispielsweise Recherchen von Buzzfeed News im Sommer 2022 Hinweise enthüllt, dass sensible TikTok-Daten in China abgerufen werden.