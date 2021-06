Tierische Dates per App: In Berlin tindern jetzt auch Hunde

Das Prinzip ist so einfach wie Flirten auf Tinder oder Bumble. Ein Wisch nach rechts, ein Wisch nach links – und mit etwas Glück ist es ein Treffer, also ein Match. In der App öffnet sich ein Chat-Fenster, das erste Kennenlernen kann beginnen. Anders als auf den Dating-Plattformen dreht sich auf "Patzo" jedoch fast alles um Fotos von Hunden, soll es doch wirklich nur um das eine gehen: das Zusammenbringen von Vier- und Zweibeinern.

Würzburger Start-up in Berlin angekommen

Entwickelt wurde die "Patzo"-App von den beiden E-Commerce-Studenten Marcel Wittstadt und Felix Kox in Würzburg - beide sind Hundeliebhaber. Ende des vergangenen Jahres ging "Patzo" an den Start, und jetzt auch in Berlin, wo es aus einer WG im Stadtteil Wedding betrieben wird.

Die App bezeichnet sich als das "Hunde-Tinder", die über eine Wischfunktion Menschen ohne Vierbeiner mit Hundehaltern in Kontakt bringt. "Das Matching in der App ist nur der erste Schritt, um vermittelt zu werden und einen Treffpunkt auszumachen. Der Rest ist Chemie zwischen Mensch und Hund", sagt Wittstadt.

Die App sei für Hundehalter gedacht, die mal eben schnell in den Baumarkt müssten und keine 20 bis 30 Euro pro Stunde für einen Hundesitter zahlen wollten. "Genauso aber auch für Hundeliebhaber, die sich keinen Hund anschaffen, weil sie nicht die Zeit oder das Geld haben", sagt Wittstadt. Aktuell sind mehr als 2.000 Menschen in der App aktiv. Der Umzug in die Hauptstadt sei aber nur eine Frage der Zeit gewesen: "Wir mögen es hier und in Berlin gibt es sehr viele Hunde."

Auch andere Hunde-Apps beliebt

Wer die App nutzt, kann kostenlos als Hundehalter nach einem Hundepaten suchen. Andersherum können Menschen, die bereit sind, einen fremden Hund Gassi zu führen, nach passenden Vierbeinern Ausschau halten. Ähnliche Möglichkeiten bieten bereits Webseiten wie "leinentausch.de" (kostenpflichtig), "dogsharing.de" und "nebenan.de" an – allerdings ohne das durch Tinder berühmt gewordene Wischprinzip. Zu einem Match kommt es auf "Patzo" nur, wenn Hundehalter und Hundepaten sich gegenseitig durch einen Swipe mit dem Daumen - also einem Wisch nach rechts - bestätigen.

Da ist zum Beispiel Mogli mit braunem Fell, der auf seinem Profil gleich zur Sache kommt: "Ich kuschele gerne und brauche viel Zuneigung." Und da ist Peppa, ein japanischer Shiba Inu, unter dessen Foto steht: "Ich lebe seit Ende 2020 in Berlin. Ich bin ziemlich aktiv, chill aber auch ganz gerne einfach mal rum und schlafe viel."

Im Schadensfall haftet immer der Hundehalter

Eine Hundeversicherung bietet "Patzo" nicht, da das Unternehmen nach eigenen Angaben nicht kommerziell orientiert ist. Im Schadensfall, sollte also ein Hund beim Gassi führen zubeißen, hafte der Hundehalter über seine Haftpflichtversicherung, merkt Wittstadt an. Hundepaten seien bei Treffen mit den Hunden und ihren Haltern dazu angehalten, dies vorab zu klären.

Doch der Ruf nach Erfolg und Expansion scheint auch die "Patzo"-Gründer nicht kalt zu lassen. Bei der nächsten Crowdfunding-Kampagne wollen die Gründer bis Ende 2021 bis zu 82.000 Euro einholen. Die App soll wachsen, ein Abo-System für Hundehalter dies finanzieren.

Mit Material von RBB24