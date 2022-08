Text-zu-Bild-Generatoren revolutionieren das Internet

Die Revolution hat erst begonnen

Klar ist: Obwohl das Konzept der Technologie immer wieder kritisiert wird (beispielsweise von Illustratoren, die um ihre Aufträge fürchten), werden Bildgeneratoren wie DALL-E und Midjourney in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Schon jetzt sind die Programme verblüffend gut, und sie werden immer besser. Die nächsten Entwicklungen sind nur eine Frage der Zeit.

So arbeitet sogar TikTok aktuell an einem KI-Bildgenerator, der direkt in die App integriert ist. Damit würden schlagartig Millionen Menschen auf die Technologie aufmerksam.

Zu schaffen macht auch, dass die Tools missbraucht werden könnten. Ein Start-up namens Stability AI hat kürzlich angekündigt, einen Bildgenerator praktisch ohne Richtlinien zu veröffentlichen — damit könnte es beispielsweise möglich sein, falsche Nacktfotos von echten Personen zu erstellen.