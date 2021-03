vor 28 Minuten

Tesla, Kliniken, Gefängnisse: Hacker entern Überwachungskameras

Überwachungskameras sollen für mehr Sicherheit sorgen, etwa in Unternehmen und Einrichtungen wie Gefängnissen. Ein aktueller Fall zeigt aber, dass auch professionelle Systeme verwundbar sind und Hacker an sensible Daten kommen können.