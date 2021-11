Technologien der Zukunft: "1E9 THE_CONFERENCE" startet

Themen von Metaverse bis Gentechnologie

Die Themen der Konferenz sind vielfältig, und drehen sich rund um Technologien der Gegenwart und Zukunft. "Wir werden einen Einblick geben, wie das Internet der Zukunft aussehen könnte und aussehen sollte", so Wolfgang Kerler. "Was ist ein gutes Leben in digitalen Welten? Wie können wir wieder Hoheit über unsere Privatsphäre und unsere Daten generieren? Und wie können das Internet alle mitgestalten und nicht nur große Internetkonzerne?"

Auch auf Biotechnologie und Umweltthemen soll ein Schwerpunkt liegen. Hierzu ist eine Reihe von international bekannten Gästen digital geladen, darunter die BioNTech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci. Auch Vitalik Buterin, Gründer der weltweit zweitgrößten Blockchain Ethereum, wird dabei sein.

Die 1E9 THE_CONFERENCE beginnt am Abend des 23. November und dauert drei Tage.