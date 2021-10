Technikvisionär Steve Jobs vor 10 Jahren gestorben

Steve Jobs, am 24. Februar 1955 in San Francisco geboren, wird von seinen leiblichen Eltern zur Adoption freigegeben. Kurz darauf adoptiert das Ehepaar Paul Reinhold und Clara Jobs das Kind. Sie geben ihm den Namen Steven Paul. Er wächst in Mountain View südlich von Palo Alto in der Bucht von San Francisco in einer gutbürgerlichen Umgebung auf. Nach der Highschool, studiert er am teuren Reed-College. Doch er bricht sein Studium ab, jobt lieber beim Spielehersteller Atari und geht für sieben Monate nach Indien.

Firmengründung in der Garage seines Elternhauses

Jobs ist überzeugter Vegetarier, läuft zu dieser Zeit meist barfuß und kleidet sich in pinkfarbene Gewänder. Als Mitte der 70er Jahre Computerchips günstiger werden, gründet er zusammen mit dem fünf Jahre älteren Steve Wozniak in der Garage seines Elternhauses im Silicon Valley eine Computerfirma: Apple. Er erkennt das Potenzial, das in den günstigen Chips steckt. Seine Vision ist, möglichst einfach zu bedienende Computer für jedermann herzustellen.

Vom Start-UP zum Computerkonzern in wenigen Jahren

Das gelingt: In wenigen Jahren wächst Apple vom Garagen-Start-Up zum international bekannten Computer-Produzenten mit Millionenumsatz. Mit dem Macintosh-Rechner entwickelt die Firma den ersten Rechner mit einer grafischen Benutzeroberfläche und Maussteuerung – Jahre vor Microsoft und Windows.

1985: Jobs verläss Apple im Streit

Nach internen Streitigkeiten verlässt Jobs Apple 1985, gründet wenig später mit "NeXT" eine weitere Computerfirma und entwickelt mit ihr Hochleistungsrechner und ein eigenes Betriebssystem. Zudem kauft er Pixar, eine Firma die Computeranimationsfilme produziert. Schon in den 80ern erkennt er, welche Entwicklungsmöglichkeiten sich hier für den Animationsfilm bieten und bringt 1995 mit Toy Story den ersten abendfüllenden computeranimierten Film in die Kinos - ein großer Erfolg, dem mit Filmen wie "Findet Nemo" oder "The Incredibles" weitere folgen .

Apple in den 90ern: Jobs is back

Seine Ex-Firma Apple gerät in den 90er Jahren in Schwierigkeiten und steht kurz vor der Insolvenz, als die Firmenleitung beschließt, NeXT zu kaufen. Damit kehrt Steve Jobs zurück und wenig später ist er wieder an der Spitze von Apple. Mit einer Geldspritze vom Microsoft-Gründer Bill Gates, der Apple hilft, um die Kartellbehörde zu besänftigen, baut Jobs Apple zum Multimedia-Konzern aus.

Vom iMac über iPod und iTunes bis iPhone und iPad

Den Anfang macht der iMac ein stylischer PC mit halbdurchsichtigem Gehäuse. Es folgt 2001 der iPod. Jobs erkennt erneut als Erster das Potenzial, das in einem Speicher steckt, der gegen Erschütterungen recht unempfindlich ist. Statt rund 20 Lieder, wie bis dahin üblich, passen auf einen iPod bis zu 1.000 Songs.

Jobs verändert die Art, Musik zu kaufen

Der riesige Erfolg des Geräts verändert die Art, wie Musik vertrieben wird: Statt CDs zu kaufen, wird der Download einzelner Songs immer beliebter. Jobs bietet mit iTunes die erste Plattform dafür. Durch den finanziellen Druck, den vor allem Musiktauschbörsen auf die Musikindustrie ausüben, gelingt es ihm, die meisten großen Musikverlage für das Modell zu gewinnen. Das krempelt die Musikindustrie um und etabliert ein neues Vertriebsmodell, das inzwischen nicht nur die Musikbranche beherrscht, sondern auch in der Film- und Games-Branche immer erfolgreicher wird.

Jobs erfindet das Mobiltelefon neu

Sein nächster, und vermutlich größter Coup ist das iPhone: Wieder erkennt er, dass die Technikentwicklung des Multi-Touch-Bildschirms die Möglichkeit bietet, ein Telefon mit einem Computer für die Westentasche zu einem neuartigen Kommunikationsgerät zu vereinen. Der Muti-Touch-Bildschirm ist die technische Basis dafür: Bis dahin hatten Smartphones immer eine Tastatur, was die Geräte entweder sehr klobig oder den Bildschirm winzig machte.

Der App Store: Programmvielfalt in der geschlossenen Applewelt

Für das iPhone erfindet Jobs den App Store: Eine Plattform, die speziell Programme für den Mobil-Computer iPhone bereithält. Mit dem App Store gelingt es ihm, eine große Vielfalt von Programmen unter der Zugangs-Kontrolle durch Apple in einem zu vertreiben.

Das iPad: Durchbruch für die Tablet-Computer

Mit dem iPod, mit seinem Multi-Touch-Bildschirm und seinem sehr flachen, leichten Design verhilft Jobs 2010 der Computer-Geräteklasse der Tablets zum Durchbruch. Doch es ist sein letzter großer Coup: Er kämpfte seit Jahren mit einer Krebserkrankung. Im Spätsommer 2011 muss er die Leitung von Apple abgeben und stirbt am 05. Oktober 2011. Seiner Frau und seinen drei Kindern hinterlässt er ein riesiges Vermögen: Zum Zeitpunkt seines Todes ist Apple eine der wertvollsten Firmen der Welt.

