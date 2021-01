Technikmesse CES: Alles bunt, alles virtuell

Konkurrenzkampf mit bunten Bildern

Die virtuelle CES ist in diesem Jahr vor allem eine Schlacht der schicken Werbeclips. Nur wenig ist live, alles ist voraufgezeichnet. Vor allem die großen Konzerne dominieren. LG aus Südkorea zeigt den Prototypen eines Handys, dessen Bildschirm sich auf Tablet-Größe ausrollen lässt. Da ist es schon ärgerlich, dass man sich das Gerät nicht aus der Nähe ansehen kann - oder vielleicht ist es auch gut, denn es handelt sich um einen Prototypen.

Die gestreamten Pressekonferenzen glänzen vor allem mit netter Marketing-Sprache. LG versucht es in Corona-Zeiten mit Optimismus: Das Wohnzimmer sei Klassenzimmer, das Schlafzimmer Homeoffice und die Küche ein Ort der Kreativität. Dabei geht es beim Stichwort Küche vor allem um schlaue Kühlschränke und eine Waschmaschine, die Wäsche identifiziert und weiß, wie heiß oder kalt sie gewaschen werden muss.

Für das Cockpit und den Weltraum

Der Stuttgarter Autohersteller Daimler scheint in diesem Jahr zu sparen. Kein Wunder, mag man denken - als schwäbischer Konzern. Mercedes zeigt sein neues Hyperscreen-Cockpit, das bereits vor ein paar Tagen Premiere feierte, einfach noch mal - und lässt Designerin Vera Schmidt auf Englisch schwärmen, wie fein drei Bildschirme unter einer dicken Glasoberfläche in der neuen Elektro-Oberklasse aussehen.

Ganz anders beim Nachbarn Bosch. Der Konzern geht ins All und arbeitet mit der NASA an Robotern für kommende Mond-Missionen. Apropos NASA: Bosch hat eine elektronische Nase entwickelt. Die sagt einem, wenn es zu Hause müffelt und man mal wieder lüften sollte. Gerade in Corona-Zeiten erscheint das sehr praktisch.

Kreative Lockdown-Ideen

Wer sich zuhause einbunkern will, der kann sein Gemüse in den eigenen vier Wänden züchten: Das US-Startup "Gardyn" hat eine mobile Wand entwickelt, in der man Salate und Kräuter wachsen lassen kann. Eine App steuert das künstliche Licht und sagt, wann geerntet werden darf. Die Gardyn-Wand soll eine vierköpfige Familie mit frischen Salaten versorgen können. Der Abopreis liegt bei 40 Euro im Monat.