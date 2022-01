Tech ohne Trends - Geistermesse CES startet heute in Las Vegas

Die CES wollte in diesem Jahr wieder an alte Zeiten anknüpfen. Doch Omikron hat diese Pläne bereits vor Weihnachten durchkreuzt. Firmen wie Google, BMW, General Motors, Amazon und Microsoft haben ihre Messeauftritte kurzfristig abgesagt. Gerade die großen Unternehmen haben mit ihren Ständen und Pavillons auf dem Messegelände der Veranstaltung so etwas wie Glanz verliehen.

Weil zum Beispiel der Suchmaschinen-Konzern aus dem Silicon Valley kurzfristig abgesagt hat, bleibt der Platz vor den Messehallen, wo Google sonst einen mehrstöckigen Pavillon errichtet hätte, ungewohnt leer. Trotzdem, so sagt der Messeveranstalter CTA seien gut 2200 Aussteller aus aller Welt vor Ort in Las Vegas. „Unseren Mitgliedern war es wichtig, sich vor Ort treffen zu können. Die persönliche Interaktion ist wichtig für Innovationen und für neue Produkte“, sagt die Pressesprecherin der CES, Alie Fried. Wenn man sich mit ihr unterhält, gewinnt man den Eindruck, als gäbe es gar keine Pandemie. Man habe allerdings die Messe von vier auf drei Tage verkürzt, um alle zusätzlich zu schützen.

Viele kurzfristige Absagen

Ein Highlight der Messe ist normalerweise die CES Unveiled. Hier stellen Start-Ups aus aller Welt verrückte technische Neuheiten vor. Die Veranstaltung findet zwei Tage vor Start der CES statt. Der Journalist Oliver Richardt ist seit 13 Jahren mit dabei. Was er dieses Jahr gesehen hat, habe ihn aber geschockt. „Es gab mindestens ein gutes Dutzend Stände, wo es ein Namensschild zu der Firma und der Startnummer gab, aber der Tisch leer blieb, weil keiner vor Ort war“, erzählt er. Man könne daran erkennen, dass kurzfristig noch viele Firmen abgesagt hätten. „Ich habe viele Europäer gesehen, besonders aus Frankreich, vor allem kleine Firmen. Man merkte denen richtig an, dass die die Atmosphäre auch etwas als komisch empfunden haben“, schildert Richardt seine Eindrücke.

Kaum eine Nachrichtenredaktion ist vor Ort

Viele US-Medien haben schon vor Weihnachten entschieden, keine Reporter nach Las Vegas zu schicken. Auch die wichtigste Tech-Website der USA, Techcrunch, hat niemanden vor Ort. „Am Ende war es eine ganz einfache Entscheidung für uns, und zwar einfach nur aus gesundheitlichen Gründen. Wir wollten nicht, dass einer von unseren Reportern krank wird“, erzählt Frederic Lardinois aus der Chefredaktion der Nachrichtenwebsite. Man habe sich mit anderen Tech-Nachrichtenredaktion ausgetauscht und auch seien immer kurz davon gewesen, abzusagen. „Als dann hier die Zahlen in Amerika so hoch gingen, haben die ersten angefangen zu sagen: ‚Wir gehen nicht‘“, erzählt Lardinois. Auch Techcrunch habe dann schnell die Entscheidung getroffen, der Messe fernzubleiben. Nun sei fast keine Nachrichtenredaktion aus Amerika vor Ort mit dabei.

Online-Präsentationen dominieren die Messe

Diejenigen, die in Las Vegas sind, schätzen, dass sich heute am ersten Tag viele Besucherinnen und Besucher vor Ort verlaufen dürften. Denn die wichtigen Neuigkeiten werden online vorgestellt. Mercedes zum Beispiel hat schon vorgestern sein Elektro-Forschungsauto Vision EQXX im Video mit Vorstandschef Ole Kalänius gezeigt. Der Prototyp schafft mit einer Batterieladung eine Reichweite von 1000 Km. Ob das Auto allerdings in Serie gehen wird, ist unklar. Auch der Elektronikkonzern LG aus Südkorea präsentiert sein Roboterauto Omnipod online. Das Fahrzeug soll seine Insassen unterwegs bespaßen, aber auch Büroarbeit ist möglich.

Der Trend ist, dass es keinen Trend gibt

Wenn es so etwas wie einen Trend in diesem Jahr gibt, dann dass kein Trend auszumachen ist und ist auch nicht weiter verwunderlich. „Viele der großen Firmen sind werder persönlich präsent noch virtuell. Einige haben mitgeteilt, dass sie gar keine Nachrichten zur CES veröffentlichen wollen. Einige haben wichtige Ankündigen auf die nächsten Monate verschoben“, sagt Frederic Lardinois von Techcrunch. Die Folge: Weniger Highlights. Allerdings könne sich da in den nächsten Tagen noch ändern, wenn die kleineren Firmen ihre News veröffentlichen. Vielleicht ließe sich dann ein Trend ablesen.

Ganz unabhängig von der Pandemie: Die CES scheint immer weniger ein Ort zu sein, an dem es um die nächste Generation unserer Konsumgüter geht. Weder der Fernseher von Morgen, noch die Waschmaschine oder der Kühlschrank, der zum Jahresende beim Elektronikhändler steht, sorgen für die Schlagzeilen. Wenn, dann geht es um die langfristigen Technologie-Zyklen. Selbstfahrende Autos, virtuelle Welten oder KI-Technik.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht's zur Anmeldung!