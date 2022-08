Tanz-Video mit Regensburger Busfahrerin begeistert Millionen

Gut eine Woche ist es her, dass Angel Jose Indriago eine Performance mit einer Busfahrerin mitten in Regensburg auf Instagram gepostet hat. Fast 7 Millionen Mal (6,9) ist das Video bis Donnerstagmittag auf Instagram angeklickt worden, mehr als eine halbe Millionen Menschen haben ein "Like" dagelassen.

User loben Reaktion der Busfahrerin

Auch auf dem sozialen Netzwerk Facebook wird das Video geteilt und kommentiert. "Echt toll, wie die Busfahrerin reagiert hat", schreibt eine Userin, "find ich klasse" oder "endlich mal was Positives in Regensburg", heißt es in zwei weiteren Posts.

Vom Stadtwerk Regensburg - zuständig für den Busverkehr - hieß es zum BR, auch die Busfahrerin freue sich sehr, dass das Video so gut ankommt und die Reaktionen durchweg positiv sind. Sie werde viel darauf angesprochen.