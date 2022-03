Teurer Sprit – Apps helfen durch den Preis-Dschungel

Man fühlt sich ein wenig ans Roulette erinnert: Auf welches Feld man mit seinem Geld setzt, ist reine Glückssache. Beim Tanken scheint es ähnlich zufällig zuzugehen. Die Preise variieren von Stunde zu Stunde und von Tankstelle zu Tankstelle. Im Laufe eines Tages gibt es in einer Stadt oder Region Preisunterschiede von über 20 Cent pro Liter, wie das Bundeskartellamt mitteilt.

Morgens am teuersten, abends am günstigsten

Autobahntankstellen sind im Schnitt sogar 25 Cent teurer als andere Tankstellen. Besonders viel kostet Sprit morgens zwischen 5 und 8 Uhr, am niedrigsten sind die Preise am Abend zwischen 18 und 22 Uhr – im Durchschnitt, das muss also nicht bei jeder Tankstelle so sein.

Das Kartellamt und seine Abteilung "Markttransparenzstelle" veröffentlichen die Statistiken einmal im Jahr. Ende März, oder Anfang April wird es wieder soweit sein. Dass die Erkenntnisse vom letzten Jahr noch genauso gelten, seitdem Benzin und Diesel in den letzten Tagen so teuer geworden sind, will Kay Weidner, Pressesprecher des Kartellamtes nicht garantieren. Es kann demnach also auch sein, dass die Preise noch stärker pendeln, als zuvor.

Tank-Apps liefern aktuelle Liter-Preise

Umso wichtiger können Spritpreis-Apps sein. Diese Handy-Programme beziehen ihre Daten mehr oder weniger in Echtzeit von der Markttransparenzstelle. Die Mineralölkonzerne müssen jede Preisänderung bei ihren knapp 15.000 Tankstellen in Deutschland der Behörde sofort mitteilen. Die liefert die Daten schnell an Dienstleister weiter. Die Apps bleiben so auf dem Laufenden und bieten tatsächlich ein realistisches Bild zur Preislage an den Zapfsäulen, wie auch das Kartellamt betont.

Nun gibt es bei wichtigen Themen meisten eine ganze Flut von Apps, beim Sprit-Preis ist das nicht anders. Eine kleine Orientierung können die Downloadzahlen geben, sie zeigen an wie erfolgreich eine App ist. Im Android-App-Store zählen "ADAC-Spritpreise", "mehr-tanken" und "clever-tanken" zu den Spitzenreitern. Alle haben über eine Million Downloads.

ADAC-App mit (zu) vielen Zusatzfunktionen

Grundsätzlich funktionieren die allermeisten Apps ganz ähnlich: Man gibt seinen Standort ein, oder lässt die App auf das GPS-Signal zugreifen, damit automatisch erkannt werden kann, wo man sich gerade befindet. Im nächsten Schritt wählt man die benötigte Spritsorte und dann bekommt man eine Liste von Tankstellen in der näheren Umgebung angezeigt, mit der genauen Entfernung und dem aktuellen Literpreis. Meist wird auch ein Trend für den übrigen Tagesverlauf angeboten, so dass man weiß, ob es sich noch lohnt noch ein paar Stunden zu warten.

Interessant sind die Zusatzfunktionen, bei denen sich die Sprit-Spar-Apps durchaus unterscheiden können. So zeigt das Programm vom ADAC nicht nur Tankstellen an, sondern hat zu Jahresbeginn eine vollständige Navigationssoftware und eine Stauanzeige integriert. Ob das alles wirklich nötig ist für ein Programm, das eigentlich nur die günstigste Tankstelle auswählen soll, ist fraglich.

Die Bewertungen im Play-Store fallen zumindest mit nur 2,7 von 5 Sternen eher schlecht aus. Viele User beschweren sich darüber, dass die Kombilösung zu unübersichtlich sei. Im App-Store für Apple-Geräte werden aktuelle Beschwerden nicht so stark gewichtet, dort bekommt die ADAC-App eine deutlich bessere Gesamtnote.

"clever tanken" mit Push-Nachrichten

"clever tanken" zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass man eine Push-Benachrichtigungen aktivieren kann. Sobald eine Tankstelle in der Nähe einen festgelegten Wunschpreis unterschreitet, gibt´s automatisch eine Nachricht aus das Handy. Das kann helfen, um nicht dauernd nachschauen zu müssen. Die Computerzeitung Chip gibt in einem aktuellen Test "clever tanken" Note 2.

In meinem persönlichen Spontantest ließ sich die App allerdings gar nicht starten. Ich bekam ständig die Meldung, dass das Programm wegen zu großer Nachfrage im Moment nicht verfügbar sei. Andere Programme hatten in letzter Zeit ähnliche Probleme. Laut ADAC bekommen die Anbieter von Sprit-Preis-Apps momentan so viele Anfragen, dass ihre Server diesen Ansturm manchmal nicht mehr bewältigen können.

"mehr tanken" schneidet sehr gut ab

Besonders angetan ist Chip vom Programm "mehr tanken", hier gab es im Test die beste Note (Sehr gut), unter anderem deshalb, weil die App berechnet, ob es sich lohnt, sofort zu tanken oder ob es besser ist, noch ein paar Stunden zu warten. Mehr Tanken bekommt auch im App-Store sehr gute Bewertungen mit 4,4 Sternen.

Daneben gibt es viele andere Apps mit guten bis sehr guten Bewertungen, die nicht ganz so oft heruntergeladen werden, die aber deshalb nicht schlechter sein müssen. Das Beste ist: Ausprobieren, was einem liegt. Wenn man die richtige App gefunden hat, kann man sich auch überlegen, ein Abo abzuschließen und so lästige Werbung zu unterbinden. Die App-Anbieter verlangen meist ein paar Euro jährlich.