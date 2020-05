Tagesgespräch: Twitter korrigiert Trump: Wie finden Sie das?

Trump und Twitter - eigentlich sind sie aufeinander angewiesen: Der US-Präsident kann mit seinen Tweets auf direktem Weg mehr als 80 Millionen Follower erreichen, Twitter bringt der prominente User viel Traffic und Umsatz, auch wenn viele seiner Inhalte fragwürdig sein mögen. Nun knirscht es: Twitter hat zum ersten Mal einen Tweet von Donald Trump einem Faktencheck unterworfen - und den Inhalt als irreführend gekennzeichnet. Trump wirft dem Kurznachrichtendienst nun Einmischung in den Wahlkampf vor und droht mit einer Verfügung, mit der die sozialen Medien reglementiert werden sollen.

Donald Trump hatte vor einer vermeintlichen Betrugsgefahr bei Briefwahlen gewarnt und ohne Belege behauptet, dass die in Kalifornien geplanten erweiterten Optionen der Stimmabgabe per Brief eine "manipulierte Wahl" zur Folge haben würden. Stimmzettel würden gestohlen, gefälscht, "illegal ausgedruckt" und "betrügerisch ausgefüllt" werden, twitterte Trump. Unter dem Tweet von Trump ist nun zu lesen: "Erfahren Sie die Fakten über Briefwahl". Verlinkt ist eine Seite von Twitter, auf der Trumps Behauptung als "unbegründet" zurückgewiesen wird. Und weiter: "Experten sagen, dass die Briefwahl nur sehr selten mit Wahlbetrug in Verbindung steht."

Im Zweifel für die Meinungsfreiheit?

Das Tagesgespräch fragt: Wie sehen Sie die neue Auseinandersetzung zwischen Trump und Twitter? In den USA wird die Meinungsfreiheit auch in Zweifelsfällen sehr großzügig ausgelegt - in Fällen von Desinformation zu großzügig? Wie beurteilen Sie die Rolle von Twitter? Welche ähnlichen Beispiele sind Ihnen im Netz aufgefallen, wo eine Richtigstellung angemessen gewesen wäre? Diskutieren Sie mit!

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn ist Gudrun Riedl. Sie ist stellvertretende Redaktionsleiterin bei BR24 und geht im Format #Faktenfuchs regelmäßig Falschmeldungen nach. Außerdem kommt Sarah Wagner zu Wort. Die Politikwissenschaftlerin ist Referentin an der Atlantischen Akademie in Rheinland-Pfalz.

