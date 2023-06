Tagesgespräch: ChatGPT und andere KI: Wie sind Ihre Erfahrungen?

Für viele ist die KI noch eine Spielerei, aber die Künstliche Intelligenz nimmt in immer mehr Bereichen unseres Alltags einen Platz ein. Durch Analyse von Unmengen von Daten aus Texten oder Fotos kann die KI menschenähnliche Fähigkeiten entwickeln und neue Inhalte erstellen.

Eine der bekanntesten Anwendungen ist ChatGPT. Beim Evangelischen Kirchentag gab es eine Predigt, die die KI geschrieben hat. Auch den Journalismus könnte die KI verändern.

Auch Bilder lassen sich mit der KI erzeugen. Damit kommt die Frage auf: Zeigen Fotos wirklich noch die Realität? Ein Beispiel, das Schlagzeilen gemacht hat: ein vermeintliches Fotos von Papst Franziskus im dicken Daunenmantel.

Was sind die Chancen und Risiken der KI?

Ist die KI eine Antrieb für Innovation? Oder bringt sie Arbeitsplätze in Gefahr? Das wird eine zentrale Frage der Zukunft sein. Auch in der Industrie, im Handwerk oder in der Forschung kann KI zum Einsatz kommen, zum Beispiel in der Krebsmedizin. Und: Die KI findet sogar auf viele Fragen aus dem bayerischen Abitur eine passable Antwort.

Haben Sie schon Erfahrungen mit der KI?

Wie sind Ihre ersten Erfahrungen zum Thema KI? Haben Sie sich schon mal von ChatGPT einen Text schreiben lassen oder haben Sie eine andere KI-Anwendung ausprobiert? Erzählen Sie im Tagesgespräch von Ihren Eindrücken!

Zu Gast bei Moderator Till Nassif sind:

Rebecca Ciesielski , Journalistin, Redaktion "AI + Automation Lab" beim Bayerischen Rundfunk

Journalistin, Redaktion "AI + Automation Lab" beim Bayerischen Rundfunk Anke Freund, Tischlerei "Dein Freund" – dort werden Kundenwünsche mit Hilfe der KI visualisiert

Schülerinnen und Schüler des Holbein-Gymnasiums in Augsburg

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.