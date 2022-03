SXSW-Konferenz 2022: Was wurde eigentlich aus Flugtaxis?

Wenn denn im nächsten Jahr erste Flugtaxis über Augsburg zu Testflügen starten, wird die nahegelegene bayerische Landeshauptstadt genau hinsehen. Böse Zungen behaupten ja, der Münchner Flughafen sei der einzige der Welt, der nur aus der Luft gut zu erreichen sei: ein Taxi zu teuer, die S-Bahn zu lahm, die Autobahnanbindung so lala. Für die Zukunft der urbanen Luftverkehrsmittel (urban air mobility) mit Flugtaxis könnte sich der vermeintliche Standortnachteil schnell zum -Vorteil wandeln.

Brancheninsider bei der South-by-Southwest-Konferenz verraten, welche Faktoren neben dem richtigen Standort in den kommenden Jahren zum Start der ersten kommerziellen Flugtaxis sonst noch wichtig sind: Infrastruktur und Energieversorgung, neue Technologien samt staatlicher Zulassungen und nicht zuletzt jede Menge Rohstoffe.

Eine Frage der Infrastruktur

Folgendes Szenario ergibt sich: Bis 2026 (womöglich schon 2024) bieten die ersten, voranging elektrisch betrieben Senkrechtstarter irgendwo auf der Welt Flüge an, für die ein Flugzeug zu groß und ein Taxi zu stauanfällig ist. Die ersten dieser sogenannten eVTOLs (electric Vertical Take-Off and Landing aircraft) werden von Piloten gesteuert, an selbst fliegende Flugtaxis im großen Stil sei überhaupt erst in zehn bis fünfzehn Jahren zu denken.

Unternehmen wie der britische Konzern Skyports suchen bereits nach geeigneten Standorten für Start- und Landeplätze. Bauvorhaben dieser Größenordnung sind laut Addison Ferrel, Skyports Head of America, in Ländern wie Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten flächenmäßig leichter umzusetzen, als in traditionell dicht bebauten europäischen Städten wie Paris (oder eben auch München). Auch die Anwohner müssen mitziehen und, die potenzielle Lärmbelästigung durch den neuen Flugverkehr ist für sein Unternehmen ein ernst zu nehmender Risikofaktor, der mit staatlichen und kommunalen Behörden geklärt werden müssen. Das sei in Standorten wie Singapur politisch einfacher, als etwa in London, dem Hauptsitz des Unternehmens Skyport.

Der Strom muss fließen!

Nicht zu vergessen: Zwischen der Landung und einem erneuten Start muss ein Flugtaxi betankt werden mit jeder Menge Strom. Andrea Salinas vom brasilianischen Energieversorger EDP Brasil sieht darin eine der größten Herausforderungen für Städte und Kommunen mit Flugtaxis, blickt selbst aber optimistisch in die Zukunft und verspricht sich ein großes Geschäftspotenzial für ihre Branche. Einzig die Frage nach dem passenden Ladekabel bereitet ihr Kopfzerbrechen: Fehlende Standards für den Ladevorgang von der Batterie zum Flugtaxi. Womit sich heute schon viele Smartphone-Nutzerinnen weltweit herum ärgern, nämlich verschiedenste Anschlüsse wie USB-C oder Lightning trotz langjähriger Standardisierungsversuche, hält sie für ein durchaus realistisches Szenario.

Eine TÜV-Plakette für Flugtaxis?

Nichts geht obendrein ohne staatliche Zulassungen (und den Willen dazu), darin sind sich alle hier einig. Unternehmen weltweit forschen bereits an Flugtaxi-Prototypen oder stehen kurz vor größer angelegten Tests, um sie sichere, energiesparende und leise zu machen bzw. Piloten zu trainieren. Um die selbst gesteckten Ziele vom Start noch Mitte des Jahrzehnts einhalten zu können, müsse all das zum Start auch staatlich anerkannt sein: Das jeweilige Flugtaximodell, die nötige Pilotenausbildung, die Luftraumfreigabe.

Viele Versuche, innovative Flugmaschinen zuzulassen seien in den letzten Jahren gescheitert, warnt CEO Andre Stein von Eve Air Mobility, ein Tochterunternehmen des Flugzeugbauers Embraer. Ähnlich sieht das Andrew Collins vom Privatfluganbieter Sentient Jet: "Kommen die Zulassungen erst dann, wenn die wunderbare neue Technologie schon fertig ist und Piloten ausgebildet werden sollen, dauert es viel zu lange."

Viel Platz in der Luft, wenig Metall auf der Erde

Die großen Herausforderungen, vor der Flugtaxi-Branche also noch steht, sind greifbar beim SXSW. Die womöglich größte liegt in den nötigen Rohstoffen. Nicht nur für Luftfahrzeuge, sondern auch für die Elektromobilität der Zukunft ganz allgemein. Es mangelt an Kobalt und Lithium, vor allem aber an Kupfer. Es sei paradox, legt Jason Schenker vom The Futurist Institute beim SXSW dar, dass der umwelt- und lärmschonende Verkehr Zukunft darauf angewiesen sein wird, dass kurzfristig sehr viel mehr Bergbau betrieben werden müsse, um den Rohstoffbedarf dafür zu decken. Heute sei Rohöl wohl oder übel die einzige Möglichkeit, um Transport-Technologien wie Flugtaxis im großen Stil auf den Weg zu bringen. Und solche bräuchten breite Akzeptanz in der Gesellschaft, um wirklich durchstarten zu können.