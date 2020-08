Google will Werbung im Netz transparenter machen

Google will für Nutzer transparenter machen, welche Daten zur Werbeausspielung auf Webseiten genutzt werden. Dazu hat der Tech-Konzern unter anderem eine Erweiterung für Chrome mit dem Namen "Ads Transparency Spotlight" entwickelt. In einem Blogpost erklärt Mike Schulman, Vice President Ads Privacy and Safety, dass damit letztendlich auch der geplante Ausstieg aus Drittanbieter-Cookies vorbereitet werden soll. Diese Cookies werden von Werbenetzwerken meist dafür genutzt, umfassende Webseiten-übergreifende Werbeprofile über Nutzer zu erstellen.

Wie funktioniert die Erweiterung in Chrome?

In einer Übersicht bekommt der Nutzer angezeigt, wie viele Anzeigen es auf der jeweiligen Webseite gibt und von wie vielen Unternehmen diese stammen. Außerdem liefert die Erweiterung Informationen darüber, auf Basis welcher Nutzerdaten die jeweiligen Anzeigen erscheinen. Ein Link führt zu den jeweiligen Datenschutzerklärungen der Werbeanbieter.

Die Chrome-Erweiterung ist bisher nur eine Alpha-Version. Mit Hilfe von Nutzerfeedback soll sie weiterentwickelt werden. Google will so auch herausfinden, welche zusätzlichen Informationen über Anzeigen gewünscht sind - auch um den Nutzern "neue Kontrollmöglichkeiten" zu geben, schreibt Schulmann in dem Blogpost.

💡 Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Dateien bzw. Textinformationen, die von Websites über den Browser beim Nutzer gespeichert werden. Das erlaubt es Websites, Daten über ihre Besucher zu sammeln. Damit kann sie etwa erkennen, wenn ein Nutzer zum wiederholten Mal auf der Website vorbeischaut, und für diesen Nutzer ihr Angebot entsprechend optimieren. Häufig analysieren Cookies aber das Nutzerverhalten für Werbezwecke.

Mehr Transparenz bei Werbeanzeigen

Die Funktion "Warum sehe ich diese Werbung?" wurde ebenfalls weiterentwickelt. Das entsprechende Symbol - das an jeder Anzeige in Chrome zu sehen ist - wird laut Google rund 15 Millionen Mal pro Tag angeklickt. Erst vor Kurzem wurde die Funktion auch für Internet-fähige Fernseher freigeschaltet.

Nutzer können sich damit anzeigen lassen, warum eine bestimmte Werbeanzeige für sie ausgespielt wurde und bestimmen, diese nicht mehr zu sehen. Bislang sind die Informationen dahinter aber recht dürftig. So lautet eine Erklärung beispielsweise, dass eine Anzeige "aufgrund der Einschätzung Ihrer Interessen durch Google" ausgespielt wurde. Wie Google zu dieser Einschätzung kommt, bleibt jedoch unklar. Google will nun in den kommenden Monaten die Namen der Anzeigenkunden verifizieren und diese Informationen den Nutzern transparent machen.

Wieso macht Google das?

Das Tech-Unternehmen hat sich grundsätzlich vorgenommen, sogenannte Drittanbieter-Cookies zu verbannen und will mehr Datenschutz und Kontrolle für seine Nutzer. Die nun vorgestellten Tools sind ein Teil dieses Vorhabens.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!