Stürzt ein Gesetz aus Texas die Social-Media-Welt ins Chaos?

Sind Twitter, Facebook und Co. eine Zeitung oder wie eine Telefonleitung? Diese Frage steht im Zentrum einer aktuellen Debatte über neue Gesetze in den USA. In den republikanischen Vorzeige-Staaten Texas und Florida wurden nämlich Gesetze auf den Weg gebracht, die sozialen Medien verbieten würden – wie eine Zeitung - über die Inhalte ihres Angebots zu entscheiden.

Bisher tun sie das: Hass, Hetze und beispielsweise Falschinformationen zu Corona löschen oder mit Warnhinweisen versehen. Nach Meinung von Beobachtern machen viele Plattformen hier eher zu wenig als zu viel.

Texas und Florida sehen das anders. Laut ihnen sollen die Plattformen - wie ein Infrastrukturanbieter, also etwa ein Telefonnetzbetreiber - alle Inhalte gleichermaßen "durchlassen" und gleichbehandeln. Konkret sollen die Social-Plattformen etwa keine Inhalte mehr löschen, blockieren, sperren, de-monetarisieren oder sonst dafür sorgen dürfen, dass sie weniger Aufmerksamkeit erhalten, wenn der Inhalt die persönliche Sicht einer Person ausdrückt. Tun sie es trotzdem, können die sozialen Medien verklagt werden.

Gericht setzte Texas-Gesetz in Kraft

Entsprechende Pläne gibt es in Texas und Florida schon länger, wohl auch mit Blick auf die Twitter-Sperre von Donald Trump, weil der den Capitol-Sturm 2021 mit seinen Wahlbetrugs-Lügen mitangeheizt hatte. Aber auch sonst fühlen sich viele US-Rechte von den sozialen Medien traditionell gegängelt.

Bisher wurden die Gesetze von Gerichten gestoppt. Nun hat ein Bundesgericht das texanische Gesetz jedoch in Kraft gesetzt. Weitere gerichtliche Auseinandersetzungen dürften folgen. Die Folgen einer letztlichen Umsetzung eines solchen Gesetzes wären laut Beobachtern nicht zu unterschätzen und wohl vor allem eines: Chaos.

Allgemeine Formulierungen verunsichern

Brian Fung von CNN weist in einer Analyse auf die allgemeinen Formulierungen des texanischen Gesetzes hin, die wohl zu vielen Klagen gegen Twitter und Facebook führen dürften. Etwa verbietet es, dass einer Meinungsäußerung wegen ihres Inhalts "gleichwertige Sichtbarkeit verweigert" wird. Dass manche Posts sichtbarer werden als andere, weil der Algorithmus sie als besonders relevant für bestimmte User identifiziert hat, ist eine Art Grundprinzip sozialer Medien. Könnte man künftig in Texas potenziell klagen, weil der eigene Post nicht viral gegangen ist? Es scheint denkbar.

In der Folge müssten die Netzwerke eigentlich ihre Algorithmen mehr oder weniger ausschalten, also die Beiträge schlicht nach zeitlicher Reihenfolge anzeigen. Das dürfte ihrem nach Nutzungsdauer haschenden Geschäftsmodell schaden und sie zudem auch nicht vor einer Klage schützen, wie Fung schreibt: Schließlich würde dadurch der Inhalt bestimmter User, die mit dem bisherigen Algorithmus-System Erfolg hatten, weniger sichtbar – was ja nicht erlaubt ist.

Chaos-Feed mit Spam und Porno droht

Hinzu kommt, dass so ein Facebook-, Twitter- oder Insta-Feed ohne Algorithmus- und sonstigen Eingriff vermutlich aussähe wie eine frühe Form der E-Mail ohne Spamfilter. Schließlich könnte dann jeder Nutzer Spam, Erotik-Content oder Hasspostings in die Welt blasen und sich darauf berufen, dass dies als seine freie Meinungsäußerung ebenso behandelt werden müsse, wie der restliche Content. All Inhalte müssten theoretisch gleichwertig angezeigt werden – und bisher erfolgreiche User könnten klagen, weil ihr Content innerhalb dieses Spam-Streams weniger sichtbar ist als zuvor.

"In einer solchen Welt könnte Facebook verklagt werden, egal was es tut", schreibt Fung. Und selbst der denkbare Ausweg, dass Facebook, Twitter und Co. schlicht ihre Dienste in Texas einstellen, könnte für Ärger sorgen. So steht in dem texanischen Gesetz, dass die Plattform Texaner nicht aufgrund ihres geographischen Standortes diskriminieren dürfe. Möglicherweise könnte jemand Twitter also auch verklagen, weil es sich aus Texas zurückzieht.

Florida-Gesetz wurde gestoppt

Rechtlich versuchen die Regierungen in Florida und Texas sich, wie angedeutet, wohl nicht zuletzt auf die Argumentation zu stützen, dass soziale Medien nur die Infrastruktur bereitstellen, mit deren Hilfe andere kommunizieren. Die Plattformen wären demnach wie Telefonkabel über die der Ton übertragen wird, nicht wie Zeitungen, die Inhalte nach Relevanz einordnen.

Das verfängt jedoch offenbar nicht überall, wie "The Verge" berichtet. So stoppte ein Gericht das Gesetz in Florida kürzlich und argumentierte, dass dies wahrscheinlich nicht mit der US-Verfassung in Einklang zu bringen sei. Laut dieser Urteilsbegründung haben auch private Unternehmen wie Facebook und Twitter ein Recht auf Meinungsäußerung und dürfen dies ausüben, in dem sie bestimmte Inhalte nicht auf ihrer Plattform wollen.

Der Richter warf darüber hinaus konkrete Fragen zur Umsetzung auf: Etwa, dass laut dem in Florida geplanten Gesetz auch Livestreams von Amokläufen wie jüngst in Buffalo möglicherweise nicht gelöscht werden dürften. Zudem würde das Gesetz laut dem Richter auch dafür sorgen, dass das auf Kinder zugeschnittene Angebot "YouTube Kids" keine Handhabe hätte, wenn etwa der Pornographie-Anbieter "Pornhub" sich entscheiden würde, dort Softcore-Pornographie hochzuladen.

Landen Gesetze vor dem Supreme Court?

Der konservative Supreme-Court-Richter Clarence Thomas hat die Plattformen dagegen bereits in vergangenen Fällen als eine Art Netzbetreiber bezeichnet, wie "Wired" schreibt. Genau dort, vor dem Obersten Gericht der USA, könnten die Gesetze aus Texas und Florida letztlich landen.

Würden die Social-Plattformen dort als Netzbetreiber eingestuft und/oder ihnen die Möglichkeit genommen, die Inhalte auf ihren Seiten zu managen oder zu kontrollieren, würde das auch nicht nur einen Chaos-Newsfeed für die Nutzer der Dienste bedeuten, sondern wohl auch die Branche als Industriezweig stark durcheinanderwirbeln.

Angesichts der erwarteten Aufhebung der jahrzehntelangen Regelung zu Abtreibungen durch den Supreme Court erscheint es CNN-Analyst Fung aber nicht unwahrscheinlich, dass sich das Gericht auch gegen die seit langem gültigen Prinzipien der Meinungsfreiheit in den USA stellen könnte – und Firmen Inhalte aufzwingen würde, die sie nicht wollen.