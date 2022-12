Studie: Riskantes Verhalten im Internet gehört zum Alltag

Eine EU-finanzierte Studie hat das Online-Verhalten der 16- bis 19-jährigen in Europa untersucht. Das Ergebnis: "Eine große Zahl junger Menschen betreiben verschiedene Formen von Cybercrime", sagt die Autorin der Studie, Julia Davidson, der britischen Zeitung Guardian. "Risikobereitschaft im Internet ist fast normalisiert."

Studie untersucht "Cyberdevianz"

In der Studie wurden Jugendliche in neun europäischen Länder befragt. Den größten Anteil von "Cyberdevianz" gab es demnach in Spanien, Deutschland folgt mit Rumänien und den Niederlanden demnach auf Platz 2.

Der Studie zufolge hat fast die Hälfte der Teilnehmer bereits im Internet Dinge getan, die in Deutschland als kriminell gelten würden. Dazu gehört das Hacken von Informationen, das nicht-einvernehmliche Teilen von intimen Fotos und die Androhung von Gewalt.

Trolling weit verbreitet

Besonders verbreitet: "Trolling" – also das gezielte digitale Täuschen oder Beleidigen einer Person. Mehr als jeder vierte 16- bis 19-jährige hat dies bereits getan. Und sogar jeder dritte hat schon einmal illegal Inhalte wie Filme und Serien heruntergeladen.

Zudem zeigte sich, wie verbreitet digitale Medien heutzutage sind: Fast jeder vierte Befragte verbringt mehr als acht Stunden am Tag im Internet. Die beliebtesten Plattformen sind YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok und Snapchat.