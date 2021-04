Studie: Frauenstimmen werden in Videochats schlechter übertragen

In einer Studie hat ein Team der Universitäten in Magdeburg und Sønderborg in Dänemark untersucht, wie die Stimmen weiblicher und männlicher Personen in Videochats übertragen werden. Bei dieser Untersuchung haben Testpersonen Sprachaufnahmen von professionellen Sprecherinnen und Sprechern bewertet. Das Ergebnis: Frauenstimmen werden bei Online-Gesprächen oft als weniger ausdrucksstark, kompetent und charismatisch wahrgenommen.

Nachteil durch Technik?

Der Grund dafür ist, dass Programme wie Zoom, Skype oder Microsoft Teams nicht alle Anteile der Sprache übertragen. Zudem würden wegen des hohen Datenvolumens Frequenzen ausgedünnt. "Bisher wird in der Audioverarbeitung mit vorher festgelegen Frequenzbereichen gearbeitet, die den stimmlichen Unterschieden der Geschlechter - vor allem der höheren Stimme von Frauen - nicht immer Rechnung tragen", erklärt Studienleiter Ingo Siegert.

Aufnahmen von Sprecherinnen, die in Videokonferenzen aufgenommen wurden, schnitten deutlich schlechter ab. Die gleichen Beispiele wurden bei der Studie auf Stimmhöhe, Stimmumfang und Klangtiefe untersucht. Dabei kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass den Frauenstimmen in den Online-Videotools im Vergleich zu den männlichen wesentliche emotionalen Komponenten fehlen.