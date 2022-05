Filesharing und Streaming – Was ist illegal?

Viele Eltern sind technisch schon überfordert, wenn es darum geht, zu durchschauen, was die Töchter und Söhne im Internet treiben. Beim Teilen von Inhalten kann es dann ganz schnell heikel werden. Die Zeitschrift "Finanztest" hat in ihrer aktuellen Ausgabe ein paar grundlegende Fragen bezüglich Streaming und Filesharing noch einmal geklärt.

Was ist der technische Unterschied zwischen Filesharing und Streaming?

Streaming ist das klassische Netflix-Gucken oder Spotify-Hören. Man klickt auf einen Film oder einen Musiktitel und der Inhalt wird dann sozusagen vom Server des Anbieters herunter abgespielt und nicht auf dem heimischen Rechner abgespeichert. Filesharing bedeutet dagegen, dass man gemeinsam mit anderen Usern auf einer Tauschplattform (der wohl bekannteste Dienst ist BitTorent) Dateien austauscht beziehungsweise teilt (sharing).

Das Tückische dabei: Wer sich einen Film oder ein Album herunterlädt, bietet diesen Inhalt gleichzeitig auch anderen Usern an, oft ohne sich dessen bewusst zu sein, wie Eugénie Zobel von "Finanztest" erklärt. Ein häufiger Ausspruch von Eltern lautet deshalb: "Mein Kind hat nur herunterladen, nicht angeboten", was aber eben meist nicht stimmt.

Was ist beim Streaming nicht erlaubt?

Wer bei einem Dienst wie Netflix, Amazon oder Disney+ ein Abo abgeschlossen hat, ist ohnehin auf der sicheren Seite – zumindest solange er seinen Zugang (also Nutzername und Passwort) nicht mit anderen Personen außerhalb des eigenen Haushaltes, entgegen der Nutzungsbedingungen, teilt. Neben den Abodiensten gibt aber noch immer Portale, die illegal Filme und Serien anbieten. Laut dem Kopierschutzdienst Muso, der diesen Markt regelmäßig untersucht, waren solche Portale während der Pandemie sogar wieder gefragter.

Dabei kann man sich Ärger einhandeln, wenn man urheberrechtlich geschützte Inhalte schaut. Ein Indiz dafür, dass ein Film oder eine Serie illegal geguckt wird, ist, dass dieser Inhalt gerade im Kino oder auf einem Bezahldienst angelaufen ist. Grundregel: Je aktueller, desto eher illegal!

Viele illegale Inhalte beim Filesharing

Wer einen Filesharing-Dienst wie BitTorrent nutzt, um von dort auf urheberrechtlich geschützte Inhalte zuzugreifen, handelt illegal. Das Herunterladen ist verboten und kann bereits zu einer Abmahnung durch die Rechtinhaber beziehungsweise deren Anwälte führen. Das Gleiche gilt für das Anbieten etwa eines Films, was ja, wie oben beschrieben, oft parallel ohne eigenes Zutun ebenfalls stattfindet.

Und genau das ist die "größere" Straftat, weil man dadurch der illegalen Verbreitung der Inhalte Vorschub leistet. Deshalb konzentrieren sich viele Anwälte auf das Anbieten, was auch zu den höheren Geldforderungen in den Abmahnbriefen führt. Verboten ist übrigens genauso, zum Beispiel eine CD die man gekauft hat, bei einem Sharing-Dienst hochzuladen und anzubieten.

Eltern haften (bedingt) für ihre Kinder

Wenn minderjährige Kinder gegen das Urheberrecht beim Streaming oder Filesharing verstoßen, trifft ein Rechtsstreit die Eltern. Die sind allerdings nicht für die Verstöße ihres Nachwuchses im Internet verantwortlich, solange sie ihrer Aufsichtspflicht nachgekommen sind. Sie müssen also ihren Kindern genau erklären, was illegal ist und welche rechtlichen Folgen es haben kann. Es ist jedoch nicht nötig, ständig zu kontrollieren, was der Nachwuchs genau auf Handy und PC treibt.

Anschlussbetreiber stehen nicht in der Verantwortung

Wer einen Internetanschluss betreibt und darüber andere Personen (etwa über WLAN) surfen lässt, ist nicht für deren Rechtsverstöße verantwortlich. Zwar landet ein Anwaltsbrief erst einmal bei der Adresse, bei der der Internetanschluss gemeldet ist. Falls man selbst mit dem Verstoß nichts zu tun hat, muss man dies belegen, etwa dass man zum entsprechenden Zeitpunkt gar nicht zu Hause war.

Das reicht aber noch nicht aus, um den "Kopf aus der Schlinge zu ziehen". Zusätzlich muss man auch die Person benennen, die den Verstoß vermeintlich begangen hat. Juristen bezeichnen das als sekundäre Darlegungslast, man muss also mithelfen, den oder die Schuldige zu finden.

Wie reagiert man richtig auf ein Abmahnschreiben?

Auf keinen Fall sollte man einen solchen Brief ignorieren, heißt es bei "Finanztest". Wichtig ist, fristgerecht zu reagieren, da sonst die Gegenseite eine einstweilige Verfügung erwirken kann und dann wird es noch teurer. Ob die Abmahnung gerechtfertigt ist oder vielleicht die Summe zu hoch angesetzt ist, das kann man als Nicht-Jurist meist nicht beurteilen.

Deshalb wichtiger Tipp: Anwalt aufsuchen und sich zumindest eine (oft kostenlose) Erstberatung geben lassen. Wenn man die Anwältin oder den Anwalt dann wirklich beauftragt, den Fall weiterzuverfolgen, sollte man eine Pauschale vereinbaren.