Strandfigur mit ChatGPT? Der BR24live KI-Talk um 15.30 Uhr

Den eigenen, sonnengebräunten Waschbrettbauch am Strand mit Sonnencreme einreiben: Dieses Bild haben vermutlich einige vor Augen, die sich gerade Chips essend auf der Couch eine Fitness-App installieren und vom Sommer träumen. Kann dieser Traum mithilfe von Künstlicher Intelligenz womöglich wahr werden?

BR-Chefredakteur Christian Nitsche, Sportwissenschaftler Professor Ingo Froböse und Daniel Sobhani, CEO des Fitness-Unternehmens Freeletics, diskutieren das Thema: "Fitness und Künstliche Intelligenz" heute um 15.30 Uhr im BR24live KI-Talk. Hier im Livestream.

KI im Fitnessbereich: Wie wichtig ist Motivation?

Künstliche Intelligenz (KI) erobert immer mehr Lebensbereiche, auch den Fitnesssektor. Das Münchner Startup Freeletics ist einer der globalen Marktführer bei Fitness-Apps und hat über 50 Millionen Nutzer. Auf seiner Webseite wirbt die App mit Abnehmerfolgen und muskulösen Oberarmen. Daniel Sobhani ist CEO des Unternehmens und seine Beobachtung ist: "Den meisten Menschen mangelt es beim Thema Fitness nicht an Information, sondern an Motivation."

Daten sammeln für den individuellen sportlichen Erfolg

Ein wichtiger Fakt vorweg: Um personalisierte Trainingspläne zu erstellen, benötigt die App spezifische Informationen des Nutzers: Gewicht, Größe, Geschlecht, Alter. Sobhani zufolge kann eine KI nur richtig motivieren, wenn sie die persönlichen Vorlieben des Nutzers kennt. Durch maschinelles Lernen soll mit Apps wie Freeletics die KI den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Trigger und die richtige Ansprache wählen, um den Nutzer zum Training zu bewegen.

Der Fokus der Apps liegt auf sogenanntem High Intensity Interval Training (HIIT). Das kann man zuhause und ohne Geräte machen. Sind die Apps das Ende der Fitnessstudios und Personal Trainer? Freeletics-CEO Daniel Sobhani stellt klar: "Die Atmosphäre in einem Fitnessstudio oder gar den Coach, der mich seit Jahren kennt, kann keine App ersetzen – soll sie auch gar nicht." Allerdings seien sie kostengünstige Lösungen mit niedrigen Einstiegshürden und ermöglichen individualisiertes Training zu einem Bruchteil der Kosten eines klassischen Trainers.

Sportwissenschaftler kritisiert: Apps eher für Fortgeschrittene

Der Sportwissenschaftler Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln beschäftigt sich schon länger mit Fitness-Apps und sieht eine entscheidende Schwachstelle: Viele Apps seien hauptsächlich darauf ausgerichtet, ständig Limits zu erreichen und Grenzen zu verschieben. Dies sei jedoch für Freizeitsportler nicht immer notwendig. Er rät Anfängern deshalb davon ab, digitale Trainings-Apps oder Fitness-Planer zu verwenden. Diese seien eher für Fortgeschrittene geeignet.

Der Sportwissenschaftler sieht in KI-gestützten Fitness-Apps auch eine weitere Gefahr: "Wir geben damit die Verantwortung in gewisser Weise ab – und das sollten wir mit so persönlichen Sachen wie Gesundheit, körperlicher Fitness nicht tun, da die persönliche Achtsamkeit und Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten entscheidend für ein erfolgreiches Training sind".

Als ergänzende Hilfsmittel können Fitness-Apps jedoch nützlich sein, solange die Nutzer sich ihrer eigenen Grenzen bewusst sind. Er sieht in technologisch unterstütztem Sport ein zusätzliches Angebot zum sonstigen Training ohnehin aktiver Menschen. Dennoch bevorzugt er natürliche Bewegung, die nicht durch Technik gesteuert ist und auf individuellen Bedürfnissen, Lust und Laune basiert.

Das richtige Mindset ist entscheidend für sportlichen Erfolg

Die Zukunftspläne für Daniel Sobhanis App gehen in diese Richtung. Er will das Thema Fitness weniger dogmatisch angehen. Die Vision: Wenn man die App benutzt, solle das Ziel nicht sein, wie Arnold Schwarzenegger auszusehen, sondern dauerhaft einen gesunden Lebensstil zu entwickeln.