Sternstunden: Münchner Gamer sammeln 66.000 € für Kinder in Not

Auch im Jahr 2020 werden am Sternstunden-Tag Spenden für bedürftige Kinder gesammelt. Doch noch bevor der Bayerische Rundfunk am Freitag, den 11. November die Sternstunden in Hörfunk und Fernsehen präsentiert, haben die YouTuber vom Kanal GameTube vorgelegt - und als Medienpartner des BR über 66.000 Euro an Spenden angesammelt.