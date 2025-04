StarterPackNoAI: Künstler rebellieren gegen die KI

Kunst für Individualität

Die Münchner Zeichnerin Coline Eberhard beschreibt die Bewegung aus ihrer Sicht: "Das #StarterpacknoAi ist für mich ein wunderschöner Wind von Kreativität. Am liebsten mag ich die rohen, punkigen Bilder: Einfache Linien, Stift und Papier. Sie schreien 'das bin ich'. Alle zusammen schreien wir 'das sind wir, wir sind da, wir zeigen uns, mit unseren Fehlern'."

Illustrator Christian Schwager aus Landshut beschreibt seine Beobachtungen zu beiden Trends: "Ich habe beide Starterpack Trends, KI-generiert und No AI, relativ gleichzeitig entdeckt. Dabei ist mir sofort ins Auge gefallen, dass die KI-generierten Versionen alle ziemlich gleich und austauschbar aussehen. Immer dieselben Farben, dieser polierte Look, selbst die Figuren sind kaum voneinander zu unterscheiden. Wenn ich mir dagegen die von menschlichen Künstlern geschaffenen Starterpacks ansehe, gibt es da eine enorme Vielfalt an Stilen und Interpretationen."