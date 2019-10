Start-up-Messe: Von Pinkelstreifen und Schaukel-Matratzen

Schwache Beteiligung aus Deutschland

700 Start-ups aus aller Welt waren nach San Francisco gekommen, aus Deutschland war nur ein einziges Unternehmen dabei. Ganz anderes haben sich unser österreichischen Nachbarn engagiert. Sechs Start-ups aus der Alpenrepublik haben in den vergangenen Tagen in San Francisco ihre Ideen vorgestellt. Peter Mayer zum Beispiel von der Video-Kommunikationsplattform Eyesone. Das Unternehmen stellt eine Software her, mit der sich unkompliziert Videokonferenzen führen lassen.

"Unser Dienst unterscheidet sich von Zoom und anderen Diensten dadurch, dass man unser Angebot ganz einfach im Browser verwenden kann, man muss nichts installieren".

Mayer und sein Team sind aus 60 Start-ups in Österreich ausgewählt worden. Sechs junge Unternehmen durften dann nach San Francisco reisen. Vor Beginn der Messe haben die Gründer einen Crash-Kurs in Sachen "Präsentation" erhalten, erzählt Mayer.

Auf die Frage, weshalb die deutsche Beteiligung an dieser diesjährigen Disrupt so schwach war, schüttelt der Österreicher ratlos den Kopf.