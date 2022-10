Starlink für die Menschen im Iran - Wie realistisch ist das?

Seit mehr als fünf Wochen gehen Menschen im Iran auf die Straße und fordern das Ende der Islamischen Republik. Auslöser der Proteste war der Tod der 22-jährigen Zhina Mahsa Amini, die in Polizeigewahrsam getötet wurde. Experten sprechen mittlerweile von einer Revolte. Darauf reagiert das Regime unter anderem mit starker Internetzensur.

Biden sieht Starlink als eine mögliche Lösung

US-amerikanische Medien berichten über die Versuche des Weißen Hauses, eine mögliche Unterstützung für die Menschen im Iran im Umgang mit der Internetsperre zu erreichen. Präsident Joe Biden sieht die kompakte, einfach zu bedienende Technologie von Starlink als mögliche Lösung für die Bemühungen des iranischen Regimes, den Internetzugang und die Kommunikation von Aktivisten einzuschränken.

"Wir haben den Fuß auf dem Gaspedal, um alles in unserer Macht stehende zu tun, um die Bestrebungen des iranischen Volkes zu unterstützen", sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter gegenüber CNN. Wenn ein Plan in Kraft tritt, wäre dies – neben der Ukraine – das zweite Mal in diesem Jahr, wo sich die US-Regierung an Starlink wendet, um bei der Bereitstellung entscheidender Telekommunikationsdienste zu helfen.

Situation im Iran nicht mit der Ukraine vergleichbar

"Die Situation im Iran kann man aber nicht mit der in der Ukraine vergleichen", sagte ein Journalist in Teheran dem BR24. Er lebt seit fünf Wochen versteckt und bleibt aus Sicherheitsgründen anonym. "Die Regierung in der Ukraine wollte Starlink, bei uns im Iran ist die Regierung selbst das Problem. Das Importieren, die Bezahlung und die Nutzung müssen über Umwege stattfinden und man fragt sich deshalb, ob Starlink für die Menschen im Iran überhaupt praktisch ist", fügte er hinzu.

Menschen im Iran können sich mit Nutzung von Starlink in Gefahr bringen

Starlink benötigt physische Terminals am Boden, um eine Verbindung herzustellen, und ihre Signale könnten leicht zu erkennen sein. Der Journalist aus Teheran, der momentan über VPN mit dem Netz verbunden ist, findet, dass das Verfolgen und die Beseitigung der Technik für die Regierung nicht schwierig seien werden. "Wer will Menschen im Iran über die Nutzung und die Sicherheit so genau informieren, dass sie sich nicht mit der Nutzung in Gefahr bringen?" In so einem Fall könnte ihnen die Spionage für ausländischen Regierungen vorgeworfen werden, meint der 38-Jährige.