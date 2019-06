Starcraft, Counter Strike & Co.: Wettkampfmäßige Computerspiele

Es gibt Tausende Computerspiele, aber nur eine Handvoll hat sich international als E-Sport-Spiel etabliert. In erster Linie liegt das am Spielsystem. Klassische Heldengeschichten wie etwa Rollenspiele sind oft nur für Einzelspieler oder als kooperatives Spiel gedacht.

Und selbst wenn ein sogenannter PvP-Modus (Player versus Player, Spieler gegen Spieler) integriert ist, hängt der Ausgang des Wettkampfs häufig davon ab, wie viel Zeit der jeweilige Spieler schon in das Sammeln von Ausrüstung investiert hat.

Voraussetzung: Gleiche Chancen für alle

E-Sport-Spiele setzen hingegen voraus, dass die Gegner stets mit den gleichen Chancen an den Start gehen - also etwa auf gleiche Ausrüstung oder Spielfiguren zugreifen können. Außerdem spielt das sogenannten "Balancing" eine wichtige Rolle, so dass keine Spielfigur oder Fraktion zu stark ist und allen anderen per se überlegen. International etabliert haben sich vor allem diese Spiele: