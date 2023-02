Star-Fan-Verbindung: Instagram startet Channels wie bei Telegram

Die Social Media-App Instagram hat erneut eine neue Funktion vorgestellt. Kurz nachdem die App "Notizen" eingeführt hat, in denen User kurze Textnachrichten für ihre Follower ausstellen können, folgen nun "Channels".

Was sind Instagram Channels?

In Optik und Funktion erinnern Instagrams Channels stark an Nachrichtenkanäle in Telegram. Stars und Persönlichkeiten können einen Channel einrichten, um in einer Art Chatverlauf direkt zu ihren Fans versprechen. Die Fans können darauf nicht antworten, aber mit Emoji reagieren und bei Umfragen mitmachen.

Zu den ersten Nutzern der Channel-Funktion gehört Meta-Chef Mark Zuckerberg selbst, der in seinem "Meta Channel" Neuigkeiten über Produkte und Dienste bei Facebook, Instagram und WhatsApp teilen will. Für andere Creator sollen Channels in nächster Zeit nach und nach freigeschaltet werden.

Neue Promi-zu-Fan-Verbindung

Für viele Creator könnte die neue Channel-Funktion ein neues Werkzeug sein, um über wenig Umwege Textnachrichten an ihre Fans zu schreiben. Damit wäre Instagram in Zukunft nicht nur eine Alternative zu Telegram, sondern auch zu Twitter, welches aktuell immer noch von Chaos geplagt ist.