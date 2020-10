Staatliche Karte soll Mobilfunkabdeckung in Deutschland zeigen

Karte beruht auf Netzbetreiber-Angaben

Dass diese Werte nicht mit der Alltagserfahrung vieler Menschen einhergehen, dürfte unter anderem daran liegen, dass gemeint ist: Von mindestens einem Netzbetreiber versorgt. Wer das O2-Netz nutzt, hat von einer Abdeckung mit Telekom-Netz jedoch wenig. Und umgekehrt. Zumindest die Netzabdeckung als Gesamtzahl ist für den Einzelnen folglich recht wenig aussagekräftig.

Hinzu kommt, dass die Netzagentur sich für ihre Karte auf die freiwilligen Angaben der Betreiber selbst verlässt, wie der grüne Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer bemängelt: "LTE mag oftmals bei Sonnenschein in 50 Meter Höhe vorhanden sein, auf dem Boden habe ich aber in meiner Region Aachen vielfach sogar Probleme beim Telefonieren und Verbindungsabrisse sind an der Tagesordnung."

Die Homepage könne dagegen den Eindruck erwecken, dass der Staat hier selbst eine verlässliche Karte erstellt habe. In Wahrheit stehen dort die Angaben der Unternehmen, die laut Netzagentur nur stichprobenartig geprüft werden.

Tests zeigen anderes Bild

Unabhängige Gesamt-Tests der deutschen Mobilfunknetze machen Fach-Medien wie "Connect" oder "Chip" jedes Jahr. Die Daten beruhen dabei nicht auf freiwilligen Angaben, sondern auf Untersuchungen. Durch tausende Kilometer in Autos, Bahn und zu Fuß sowie über Crowdsourcing wird ermittelt, wie verfügbar und gut das Netz ist.

Die letzten auf dieser Basis entstandenen Auswertungen zeigen, dass eine allgemeine Verfügbarkeit von LTE zwar durchaus, wie auf der Netzagentur-Karte beschrieben, vorhanden ist, aber in anderem Ausmaß und stark von der Region abhängig.

So sind laut "Chip"-Test je nach Netz nur 93,3 Prozent (Telekom), 86,1 Prozent (Vodafone) oder 75,9 Prozent (O2) des deutschen Testgebietes mit LTE versorgt. Vor allem in Nordostdeutschland herrscht etwa bei O2 Nachholbedarf. "Connect" weist zudem etwa daraufhin, dass in Zügen das Netz oft nur schwach ist, das Streamen eines Videos dort etwa nur in 60 bis 80 Prozent der Fälle funktioniert.