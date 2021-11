Millionen verloren: Squid-Game-Kryptowährung kollabiert

Die Welt der Kryptowährungen steht unter Strom. Immer wieder erreichen Tokens wie Bitcoin und Ethereum neue Höchstwerte. In der daraus entstehenden Goldgräberstimmung schaffen es auch Kryptowährungen ohne Anspruch auf Seriosität, einen massenhaften Hype auszulösen. So hat beispielsweise Dogecoin, eine Kryptowährung, die ursprünglich als Parodie auf Bitcoin angedacht war, aktuell eine Marktkapitalisierung von über 30 Milliarden Euro.

Aufstieg und Fall der Squid-Game-Währung

Dass es noch absurder geht, zeigt ein Fall, der sich über die letzte Woche abspielte: Am 26. Oktober ging die $SQUID-Münze an den Start, benannt nach der erfolgreichen Netflix-Serie Squid Game. Frühe Berichte sprachen davon, dass die Kryptowährung ihren Besitzern den Zugang zu exklusiven Spielen ermöglichen sollte. Details dazu gab es aber keine und Rechteinhaber Netflix war in das Projekt nicht involviert.

Um den Wert der Kryptowährung in die Höhe zu treiben, reichte jedoch allein der Name – und der Hype. Schon wenige Tage nach ihrem Auftreten war der Wert der Währung um 2000% gestiegen. Nach einer Welle von Medienberichten explodierte der Wert am 1.11. in sehr kurzer Zeit um weitere 7500%. Es folgte sofort der Einbruch: In nur wenigen Sekunden fiel der Wert der Squid-Game-Währung auf quasi Null - und verharrt dort seitdem. Der Moment des Einbruchs wurde im Netz von Beobachtern mit Euphorie aufgenommen.