Spotify will gegen Corona-Fake-News vorgehen

Eigentlich war Joe Rogan für Spotify eine Art der Königstransfer gewesen. Im 2020 hatte der schwedische Musikstreaming-Dienst mit dem populären Podcaster einen Megadeal geschlossen. Für 100 Millionen US-Dollar sicherte sich Spotify exklusiv die Rechte an Rogans Talk-Podcast. Nun allerdings wird Rogan zunehmend zu einem Problem, denn der 54-jährige Spotify-Host ist keineswegs unumstritten.

In letztere Zeit war der ehemalige Kampfsportler mit fragwürdigen Aussagen zur Corona-Pandemie aufgefallen, was wiederum Neil Young, Joni Mitchell und weitere Musiker auf den Plan gerufen hatte. Diese kündigten an, aus Protest gegen Joe Rogan ihre Musik von dem Streaming-Anbieter abzuziehen.

Mit geprüften Infos gegen Corona-Falschinformationen

Nun hat Spotify auf die Kritik reagiert und in einem Blog-Beitrag Maßnahmen gegen Corona-Falschinformationen verkündet. Alle Beiträge zur Corona-Pandemie sollen künftig mit einem Hinweis versehen, der Nutzer zu Informationen aus verlässlichen Quellen führen soll. Ganz ähnlich handhaben das heute bereits Plattformen wie YouTube, Facebook oder Twitter.

Rogan lobt Spotify-Entscheidung

Unterdessen hat sich auch Joe Rogan zu der Diskussion geäußert. Er verteidigte seine Sendung und die Entscheidung auch umstrittene Gäste einzuladen. Zugleich aber begrüßte er die Entscheidung von Spotify Podcast-Episoden, die sich um Corona drehen, mit zusätzlichen hinweisen zu versehen.