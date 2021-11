Spotify und Snapchat down - Nutzer melden zahlreiche Störungen

Wer sich am Dienstagabend noch gemütlich die "After work"-Playlist oder einen Podcast anhören wollte, wurde vermutlich erst mal enttäuscht. Der Musikstreaming-Dienst Spotify war für viele Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr erreichbar. Am Abend schrieb das Unternehmen auf Twitter: "Uns sind momentan einige Probleme bekannt und wir kümmern uns darum. Wir halten euch auf dem Laufenden".