Spotify und Deezer jagen die perfekte Playlist

Die Zukunft der Musik liegt im Musikstreaming. Und die Zukunft des Musikstreamings liegt darin, möglichst alles über die Hörer zu wissen. Das haben zwei der weltweit größten Streamingdienste diese Woche klargemacht. Deezer testet ein neues Programm, das der Stimmung des Nutzers entsprechende Musik zuordnen kann. Und Spotify plant sogar Musik-Empfehlungen anhand von DNA-Analysen.

Streaming verändert die Musik

Schon jetzt nutzen Dienste wie Spotify, Deezer und Apple Music die zahlreichen Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, um möglichst passende Playlists zusammenzustellen und Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Songs perfekt auf ihr Publikum abzustimmen. Das verändert sogar die Art und Weise, mit der Popmusik geschrieben wird. Lange Intros zum Beispiel können geschäftsschädigend sein: Wenn die Nutzerin früh zum nächsten Lied skippt, gibt es kein Geld für Label und Interpret.

Besonders wichtig ist, wie die Plattformen Musik organisieren. Es wird weniger als früher nach Genre oder Interpret sortiert - der wichtigste Faktor ist "Mood", also die Stimmung der Musik. Spotify bewirbt aktiv Playlists speziell zum Einschlafen, Abhängen, Konzentrieren, manche Playlists heißen aber auch "Herbstgefühle", "Confidence Boost" oder "Einen Verlust bewältigen". Für jede mögliche Laune soll die passende Musik bereitstehen.

Deezer errechnet menschliche Emotionen

Der französische Streaming-Dienst Deezer setzt im Wettstreit um die besten Mood-Playlists jetzt auf künstliche Intelligenz. Forscher haben für Deezer eine Erkennungssoftware auf Basis von künstlicher Intelligenz entwickelt. Die soll Musiktitel automatisch untersuchen und in der Lage sein, die in einem Song enthaltenen Emotionen einzuschätzen. Faktoren sind hier z. B. Audio-Signale und Songtexte. Wenn das funktioniert, könnte Deezer alle verfügbaren Lieder in wohl sehr genaue Kategorien einordnen - schneller als alle anderen Plattformen.

Wichtig ist dabei: Nicht nur die generelle Stimmung wird erfasst - sondern auch die Intensität. Wenn man mit leicht melancholischen Gedanken nachts nach Hause fährt, will man andere Musik, als wenn man sich von seinem Partner getrennt hat und ausheulen muss. Und nur, weil man Lust auf fröhliche Töne hat, will man vielleicht nicht unbedingt einen harten Beat mit dazu. Solche Feinheiten könnte das Modell besser berücksichtigen.

Was die Forscher bislang noch unberücksichtigt lassen: Wie leicht sich dieses System personalisieren lässt. Wenn das Programm auf Deezer erfolgreich eingesetzt wird, könnte es aus dem Verhalten von Usern lernen - bestimmte Songs miteinander zu assoziieren, wenn sie direkt hintereinander gehört werden zum Beispiel. Das Programm lernt von den Emotionen der Hörerin, kann sie einordnen und entsprechende Musik empfehlen.

Zudem erinnert die Nachricht daran, dass die kürzlich vorgestellte neue Edition der Apple Watch den Zustand ihres Trägers genau überwachen kann - auch den geistigen. Ein Szenario: In einigen Jahren erkennt die Apple Watch am Herzschlag, dass die Nutzerin nervös ist - die Information wird in der Musik-App verarbeitet, als Vorschlag gibt es eine Chill-Playlist zum Runterkommen. In einem solchen Gedankenspiel würden Spotify, Deezer und Apple Music als Hüter über den Geisteszustand ihrer Kunden fungieren.

Spotify nutzt DNA-Tests

Auch Spotify gab eine neue Partnerschaft bekannt: Man will mit Ancestry.com zusammenarbeiten - einem Service, bei dem man seine DNA entschlüsseln und mehr über die eigene Herkunft erfahren kann. Spotify betont hierbei, dass man die DNA-Daten nicht selbst verarbeiten wird und lediglich mit den Ergebnissen von Ancestry.com arbeitet. Wer will, kann seine Ancestry.com-Daten bei Spotify hochladen - so entsteht eine Playlist, die die eigene Herkunft reflektieren soll. Spotify nennt das "Musical DNA". Du bist, was du hörst.

Das Projekt ist wohl mehr Werbegag als Revolution in Sachen Musik-Hören - aber es sagt viel darüber aus, wie Playlists im Jahr 2018 wahrgenommen werden. Eine persönliche Musikauswahl ist spätestens seit Mixtapes in den 90ern ein wesentlicher Teil der kulturellen Identität vieler Musikhörer. Nun befinden sich mehrere Firmen im Wettstreit darüber, ihren Kunden das allerpersönlichste, das allerliebevollste Mixtape zu präsentieren. Letztlich werden die Nutzer selbst entscheiden, wem sie die nette Geste abnehmen - und was ihnen zu weit geht.