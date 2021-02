Sportbegeisterte Seniorin erobert TikTok

Man muss nicht jung sein, um auf TikTok erfolgreich zu sein. Eine 81 Jahre alte Frau aus Langenfeld in Nordrhein-Westfalen postet Fitness- und Tanzvideos und entwickelt sich auf dem Videoportal gerade zum Star. Erika Rischko zeigt, wie sie Planks mit Gewichten macht oder tanzt zusammen mit ihrem Mann. Mehr als 120.000 Menschen folgen der Seniorin bereits auf TikTok.

Erika rät: In Bewegung bleiben

Erikas Tipp: Immer in Bewegung bleiben! "Nicht irgendwo in der Ecke hängen und Trübsal blasen. Also das ist das Schlimmste", sagt sie. Sie freut sich über die vielen Reaktionen. "Wenn die jungen Leute schreiben: 'Ihr seid toll', 'Macht weiter so', 'Wie machst du das?' Es ermutigt einen, das ist einfach klasse", schwärmt sie.

