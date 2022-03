Spielend helfen: Digitale Streetworker beraten kostenlos im Netz

Jasmin Härle und Andreas Knecht sitzen auf einer Parkbank, beide mit dem Smartphone in der Hand. Es sieht nicht so aus, doch sie arbeiten - als "Digital Streetworker". Dabei sind die beiden Sozialpädagogen im Internet unterwegs und kümmern sich um die Ängste und Sorgen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Projekt "Digital Streetwork": Hilfe im Netz

Jeder der Hilfe bei einem bestimmten Thema braucht - egal ob Corona, Krieg, Liebeskummer, Mobbing, Existenzängste oder Schulstress - kann sich kostenlos, unverbindlich und anonym an einen der "Digital Streetworker" in Bayern wenden. Auch wer nicht in die vorgesehene Alterskategorie von 14 bis 27 Jahren fällt, bekommt hier Unterstützung. Das Projekt wurde vom Sozialministerium, dem Bayerischen Jugendring und dem JFF-Institut für Medienpädagogik im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Seit Ende 2021 gibt es mit Jasmin und Andreas auch zwei "Digital Streetworker" in Oberfranken - sie werden von 12 Kollegen unterstützt, zwei pro Regierungsbezirk.

Digitaler Raum wird zum Lebensmittelpunkt

Wie Katharina Stubenrauch, Vorsitzende des Bezirksjugendrings Oberfranken, sagt, sei es gerade in den vergangenen zwei Jahren deutlich geworden, dass eine Abwanderung der Zielgruppe in den Digitalen Raum vollzogen worden sei. Vor allem Kinder und Jugendliche bräuchten dort kompetente Ansprechpartner. "Wir sind froh, bei diesem neuen und innovativem Projekt, das es vorher noch nie gab, dabei zu sein. Anfangs war es schon eine Herausforderung, aber wir sind auch froh, das wir das weise Blatt Papier mitgestalten können".

Soziale Medien und Spiele als Anlaufstelle bei Sorgen

Alles was ein "Digital Streetworker" zum Arbeiten braucht, ist entweder ein Smartphone, ein Tablet oder ein Computer mit Internetverbindung. Die Kontaktaufnahme kann ganz unterschiedlich erfolgen - unter anderem über Instagram, Reddit, Twitch, Twitter, Facebook, WhatsApp oder Discord, die Streetworker sind aber auch in angesagten Games auf PC, PS4 oder Switch anzutreffen. Jasmin beschreibt die Kontaktaufnahme beim Gaming als recht entspannt: Man spiele zusammen, rede kurz über das gemeinsame Spiel, mache etwas Smalltalk. "Und ganz oft merke ich dann schon, wenn irgendwas los ist. Also beispielsweise bei der Frage: Wie geht es dir?, da bricht es gerade in Corona-Zeiten aus vielen schon heraus. Und dadurch, dass wir nebenbei spielen, sind die Leute entspannter und ich ansprechfähiger, weil wir ja etwas zusammen machen", sagt Jasmin.

Schweigepflicht: Sorgen und Ängste bleiben geheim

Diese entspannte Atmosphäre beim Chatten, Spielen und Streamen kommt auch bei den Usern an. Einer der unerkannt bleiben möchte, beschreibt den Kontakt zu den Streetworkern so: "Ich hab den Andy zufällig beim Zocken kennengelernt und wir haben miteinander gequatscht, uns ausgetauscht und sind relativ gut miteinander klar gekommen. Ich hab ihn dann über andere Kanäle - wie beispielsweise Instagram - angeschrieben und es ist eben schön jetzt immer jemanden zum Plaudern zu haben". Angst, dass das was mit den Streetworkern besprochen wird, an die Öffentlichkeit gerät, muss niemand haben, denn die Digitalen Streetworker unterliegen der Schweigepflicht.

"Genauso wie der Pfarrer oder der Doktor stehen wir auch unter Schweigepflicht. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, das was an uns herangetragen wird, auch für uns zu behalten. Da kann man sich sicher sein, da kommt nichts nach Außen." Andreas Knecht, "Digital Streetworker" in Oberfranken

Außerdem geben sich "Digital Streetworker" im Netz immer als solche zu erkennen. Sie haben stets Bilder in ihren Accounts und sagen ganz offen wo sie Arbeiten und verweisen auf die jeweilige Internetseite, auf denen sie ganz offiziell zu finden sind.

Persönlicher Kontakt mit "Digital Streetworkern" möglich

Andreas und Jasmin sind aber nicht nur online anzutreffen. Wenn es Sinn macht, oder von einem User gewünscht wird, dann könne man sich auch - je nach Alter - zum Kaffee, Eis oder auf ein Bier treffen, sagt Andreas. "Bei einigen Problemen, vor allem wenn es beispielsweise um Cybermobbing geht, ist es hilfreich, wenn man das aus dem Digitalen rausholt und ins persönliche transferiert."

Das Projekt "Digital Streetwork" läuft vorerst bis zum Jahresende. Wird es gut genutzt, soll es fortgeführt werden.