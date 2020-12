Spiele und Spenden: GameTube schenkt Sternstunden

1.000 Euro, so viel wollten die Youtuber des Gaming Formats GameTube im letzten Jahr für Kinder in der Not sammeln. Sieben Stunden legten sich die Youtuber dafür ins Zeug, präsentierten eine launige Mischung aus Spielen und Spritzgebäck - und wurden belohnt. Am Ende standen sogar sensationelle 36.000 Euro auf dem Spendenzähler.

Playstation 5 zu gewinnen

Diesen Erfolg möchte GameTube dieses Jahr wiederholen und holt sich dafür prominente Unterstützung auf die Weihnachtscouch. Mit dabei sein wird unter anderem der Ferdinand Hofer, den viele sicher aus dem Münchner Tatort und den Eberhofer-Krimis kennen und Fabian Siegismund, ein bekannter Youtuber und Streamer. Außerdem werden im Stream nicht nur Spiele, ein Gaming-Sessel, eine Nintendo Switch und mehr verlost, sondern auch eine Playstation 5. Die neue Konsole von Sony ist so begehrt, dass sie zurzeit nicht einmal mehr vorbestellt werden kann und bisweilen Fantasie-Preise für ein Gerät gezahlt werden.