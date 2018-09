Spider-Man, Lara Croft und eine lyrische Lichtkugel

Shadow of the Tomb Raider

Andere Heldin, ähnlicher Ansatz: Mit Shadow of the Tomb Raider schließt Publisher Square Enix den Image-Wandel von Computerspiel-Star Lara Croft ab: Das einstige ballernde Busenwunder aus den 90er-Jahren hat sich seit dem Neustart der Serie 2013 in eine facettenreiche durchsetzungsstarke junge Frau verwandelt.

"Die heutige Lara Croft ist eine junge Frau, die geerdet ist, die authentisch ist, wo man sich als Teenie oder auch als junge Frau viel besser mit identifizieren kann. Jetzt ist es deutlich realistischer und damit auch moderner." Thorsten Kuchler von Square Enix

Das heißt aber nicht, dass Lara nicht wie früher ordentlich hinlangt. Schließlich muss sie in Shadow of the Tomb Raider die Erde retten - die sie durch eigene Unachtsamkeit in höchste Gefahr gebracht hat. Sie hat nämlich einen Dolch geklaut, der die Apokalypse startet.

Schwierigkeitsgrade individuell einstellbar

Eine Besonderheit dieses Spiels ist, dass man den Schwierigkeitsgrad der Actionsequenzen, der Rätsel und der Geschicklichkeits-Passagen jeweils individuell einstellen kann. Wer also zum Beispiel nicht so geschickt beim Klettern ist, aber gerne Rätsel löst, stellt den Schwierigkeitsgrad für Jump & Run niedrig, und den für Rätsel hoch ein.

Die Geschichte selbst ist Tomb Raider, wie man es von jeher kennt: Welt retten, Gräber plündern und das möglichst schneller als die böse Konkurrenz.

Die Fronten sind klar, auch wenn Lara jetzt viel mehr Persönlichkeit hat, als in den 90ern. So haben auch diejenigen, die die beiden Spiele nach dem Neustart 2013 bisher nicht kennen, kein Problem, der Geschichte zu folgen und Lara durch einen sehr lebendigen Dschungel und malerische Tempelanlagen zu steuern. Fazit: für volljährige Action-Fans uneingeschränkt zu empfehlen.