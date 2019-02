Spezial-Brillen sollen Sehstress durch Displays abfedern

In der Arbeit, unterwegs oder zu Hause, ständig blicken wir auf Bildschirme und setzen unsere Augen damit besonderen Belastungen aus. Fernseher, Smartphones, Tablets und andere Bildschirme fordern den Augen einiges ab. Besonderes Problem: Smartphones werden oft dicht vor die Augen gehalten: etwa um ankommende Textnachrichten schnell zu lesen.

“Denken sie mal an ein Smartphone, was wir heute an Informationen darüber bekommen, wie klein das teilweise ist. Und wie schnell das auch erfasst werden muss. Das ist Sehstress.“ Dirk Schäfer, Augenoptiker

Digitalbrillen sollen Augen entlasten

Viel zu viel spielt sich für die Augen im Nahbereich ab. So beträgt der Abstand beim Lesen vom Handy oft nicht mehr als 30cm. Für diese Entfernung haben Hersteller nun spezielle Brillengläser entwickelt, sogenannte Wellness-, Active- oder Digitalgläser. Diese bieten eine leichte Unterstützung im unteren Glasbereich, ähnlich wie Gleitsichtgläser. Beim Blick aufs Handy muss sich das Auge dann nicht mehr so anstrengen. Trotzdem ist damit wohl nicht alles gut. Die Augenmuskeln werden durch die speziellen Gläser zwar entlastet, doch die Monotonie beim Starren auf kurze Distanzen schadet weiterhin. Vor allem bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, kann das zu Kurzsichtigkeit führen.

Blaues Licht angeblich „Gift“ für die Augen

In der Kritik stehen Smartphones, Tablets und PCs auch wegen des hohen Blaulichtanteils, den die Screens abstrahlen. Dadurch wird die Produktion des Schlafhormons Melatonin behindert. Folge: regelmäßiges Mailchecken oder Internetsurfen am Abend, kann zu Schlafproblemen führen. Zudem steht blaues Licht im Verdacht die Netzhaut zu schädigen, wie etwa das "Kuratorium gutes Sehen" mitteilt, eine Initiative, die sich seit 70 Jahren für die Augengesundheit engagiert. Das energiereiche Licht fördert angeblich chemische Reaktionen, die sich über die Jahre in den Zellen der äußeren Netzhaut anreichern; das kann den Alterungsprozess beschleunigen, im Extremfall womöglich sogar zum Erblinden führen. Auch wenn die wirklichen Gefahren noch nicht genau erforscht werden konnten, bleiben die Ängste.

Spezielle Gläser wollen Blaulicht filtern

Hier versucht die optische Industrie anzusetzen und bietet spezielle Beschichtungen für Brillengläser an. Wie wirksam diese Gläser sind, ist jedoch ebenfalls noch nicht geklärt. Aktuell wird etwa in München geforscht, ob sich mit den am Markt erhältlichen Brillengläsern blaues Licht überhaupt herausfiltern lässt.

„Uns werden ja hier viele Filter verkauft. Und wenn die Studie veröffentlicht ist, dann wissen wir, inwieweit zumindest bezogen auf die Sehzellen, diese Gläser, ich sage jetzt mal zugespitzt, überhaupt was bringen.” Werner Eisenbarth vom Zentrum für angewandte Sehforschung der Hochschule für angewandte Wissenschaften

Blaulicht direkt an den Geräten unterdrücken

Blaufilter-Modi lassen sich unter Windows 10 und am Mac direkt im Betriebssystem aktivieren. Auch am Mobilgerät kann man die zunächst gelbstichig wirkenden Bildeinstellungen nutzen, bei Apple seit dem Modelljahr 2013 mit dem Night-Shift-Modus. Android hat seit Version 7.1 den Blaufilter-Modus ebenfalls ins Betriebssystem eingebaut. Für ältere Geräte gibt es Apps wie Night Mode Enabler oder Twilight.

Einfacher und mindestens genauso wirksam: Entspannung für die Augen, wo immer das möglich ist. Ob durch Spaziergänge an der frischen Luft - idealerweise mit Blick in die Ferne - oder durch gezielte Pausen und natürlich durch Aus-Zeiten bei der Nutzung von Bildschirmen.