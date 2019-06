"Speedgate": Wenn KI eine Sportart für den Mensch erfindet

Speedgate, was ist das eigentlich?

Jedenfalls ein Spiel, das eine Werbeagentur und deren Computer erfunden hat. Kathryn Webb und Whitney Jenkins legen Wert darauf, dass sie nicht die Erfinder von Speedgate sind. Sie waren eher die Geburtshelfer, sagt Jenkins von Werbeagentur AKQA in Portland im US Bundesstaat Oregon:

"Bei Speedgate treten zwei Teams a sechs Personen gegeneinander an. Es gibt drei Angreifer und drei Verteidiger. Die Verteidiger schützen das eigene Tor am Ende des Spielfelds. Die Angreifer müssen zuerst durch ein Tor in der Mitte des Feldes einen Ball werfen oder schießen, um ihn dann nochmals durch ein Tor am Ende des gegenerischen Feldes zu bringen." - Whitney Jenkins, Kreativ Direktor AKQA

Regelwerk

Ein Spiel dauert insgesamt 21 Minuten und es besteht aus drei Dritteln von je sieben Minuten. Eine andere wichtige Spielregel lautet: Ein Spieler, der den Ball hat, darf sich mit ihm nicht bewegen und ihn nur maximal drei Sekunden halten. Ein strategisches Spiel:

"Sobald man den Ball nicht mehr hat, muss man rennen und sich eine gute Position suchen. Es ist ein Spiel, das auf Teamwork setzt, weil man eben nicht alleine mit dem Ball losrennen kann, um ein Tor zu machen. Man muss strategisch denken, Pässe spielen und jeden im Team einbeziehen." - Kathryn Webb, AKQA

Spielregeln von 400 Sportarten

Speedgate ist noch eine ganz junge Sportart. Auslöser war die Desgin Woche, die im April in Portland stattfand. Die Agentur von Kathryn und Whitney wollte sich dort mit einem Projekt beteiligen. Schnell sei man auf die Idee gekommen, einen Computer mit den Spielregeln von rund 400 Sportarten zu füttern. Die Algorithmen sollten daraus dann eine vollkommen neue Sportart entwickeln.

Aber ganz so einfach war es dann doch nicht, sagt Kreativ-Direktor Whitney Jenkins. Die Regeln, die der Computer ausspuckte, machten manchmal keinen Sinn. Das Konzept, das sich die KI ausdachte, musste also immer wieder von Menschen überprüft werden - Teamwork. Mittlerweile gibt es auch so eine Art Speedgate-Fieber in und um Portland.

"Wir spielen mittlerweile jedes Wochenende. Wir lieben das Spiel. Wir arbeiten jetzt mit Universitäten zusammen und mit Schulen in der Region, die Speedgate in den Pausen spielen wollen. Es schneller gewachsen, als wir uns je vorgestellt haben." - Whitney Jenkins, Kreativ Direktor AKQA

Speedgate sei der Beweis, dass Mensch und Maschine zusammenarbeiten müssen, um etwas sinnvolles zu produzieren. KI hätte ein Spiel wie Speedgate nie alleine schaffen könne - ohne Korrektur oder Überprüfung durch den Menschen. Das Spiel sei Teamarbeit zwischen Mensch und Maschine gewesen.