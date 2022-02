Soziale Medien: Krieg in Echtzeit

"Jesus. Überall hier wurden Angriff gemeldet. In der ganzen Ukraine, nicht nur im Osten des Landes. Und auch in Kiew." Das schreibt ein Journalist des britischen Guardian kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine auf Twitter. Dazu postet er eine Karte, die zeigt, wo überall die Ukraine angegriffen wird. Der Schock sitzt tief bei ihm und vielen anderen Twitter-Nutzern. Viele sprechen über ihre Gefühle, über Angst und darüber, was diese Eskalation für die Menschen in Kiew, Odessa, Lwiw und anderswo bedeutet.