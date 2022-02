Sony kauft Bungie: Kampf der Spielegiganten

Bungie gehörte mal zu Microsoft

3,6 Milliarden US-Dollar zahlt der japanische Konzern für Bungie, ein Spielestudio, das vor allem für die Spielereihen Halo und Destiny bekannt ist. Kurioserweise gehörte Bungie einige Jahre zum Microsoft-Konzern und Halo war ein wichtiger Exklusiv-Titel für Microsofts Xbox. Später produzierte Bungie für Activision den Online-Shooter Destiny, also für genau das Unternehmen, das kürzlich von Microsoft übernommen wurde.

Munition für Sonys Spiele-Abo?

In der Spielebranche findet gerade ein bemerkenswerter Konzentrationsprozess statt. Die Aktien vieler potenzieller Übernahmekandidaten in diesem Bereich haben sich in den letzten Tagen verteuert – und das gegen den Trend im Technologiebereich. Sony selbst plant mit Bungie nach eigener Aussage den Bereich der Service-Games zu stärken. Dabei handelt es sich um Online-Spiele, die immer wieder mit neuen Inhalten versorgt werden und so eine lange Lebensdauer haben und laufend Einnahmen generieren. Ein großes Service-Spiel könnte möglicherweise auch gut in eine Spiele-Abo-Strategie passen. Seit längerem wird erwartet, dass Sony eine Konkurrenz schafft zu Microsofts Abo Dienst "Xbox Game Pass".

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!