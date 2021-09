Söder will gegen Deepfakes vorgehen

Wie gefährlich sind Deepfakes?

Von DeepFakes können auch ernsthafte Gefahren ausgehen, etwa wenn sie dazu verwendet werden, andere Menschen zu mobben, indem man sie beispielsweise in Porno-Filme hineinmontiert. Und dann gibt es noch die Befürchtung, Deepfakes könnten der Demokratie schaden, weil man bewegte Bilder oder auch Stimmen ganz einfach faken könne. Irgendwann drohe nichts weniger als die "Photoshopisierung" der Welt. So wie man heute im Handumdrehen Fotos mit Bildbearbeitungsprogrammen verändern kann, könnte es beispielsweise bald möglich sein, Menschen Dinge in den Mund zu legen, die sie nie gesagt haben - so zumindest die Befürchtung.