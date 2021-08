So wahlkämpfen AfD, FDP, Linke und FW bei Social Media

Man mag es kaum meinen, aber Wahlkampf über soziale Medien gab es selbst in Deutschland schon 2009. Die Älteren von uns erinnern sich vielleicht an Politiker-Profile und die "Wahlzentrale" bei StudiVZ. Dort konnten Politiker beispielsweise Videos oder ihre Tweets verlinken. Auch Diskussionen waren auf den Seiten möglich.

Zwölf Jahre später gibt es StudiVZ in seiner ursprünglichen Form längst nicht mehr, dafür jedoch zahlreiche weitere Kanäle, die es für die Parteien im Wahlkampf zu bespielen gilt. Während die Kanzlerin innerhalb dieser 12 Jahre die gleiche blieb, ist doch mindestens eine größere Partei neu hinzugekommen, die AfD.

Wir analysieren die Social-Media-Kanäle von AfD, FDP, Linke und Freie Wähler vor Wahl.

AfD: Alles auf Angriff

Gerade für die Alternative für Deutschland spielen soziale Medien im Wahlkampf eine gesteigerte Rolle, auch wenn sie weiter auch auf analoge Stände und Plakate setzt. "Dem Social-Media-Bereich kommt trotzdem gerade für die AfD eine große Bedeutung zu. Auf unseren Plattformen haben wir die Möglichkeit, die Menschen unverfälscht, sachlich und umfassend über unsere Politik zu informieren", so ein Pressesprecher der Partei gegenüber BR24.

Wichtigste Plattform sei dabei für die AfD Facebook, wobei man auch andere Kanäle wie Youtube, Twitter, Instagram, TikTok oder Telegram bespiele. Mit verschiedenen Formaten wie Interview-Videos mit den Kandidaten oder auch kurzen Statements wolle man seine Inhalte vermitteln. Teile der Social-Media-Grafiken hätten sich auch einen Meme-Charakter. "Die Vermittlung unserer Kernbotschaften steht aber immer im Mittelpunkt", so der AfD-Sprecher.

Ein Blick auf die Facebook-Seite der Bundes-AfD offenbart tatsächlich eine große Zahl von Grafiken, Statements und Kurz-Videos der AfD-Spitzen. Neben recht stimmungsvollen Reportage-Videos aus dem Wahlkampf vor Ort bestimmen vor allem plakative Schlagzeilen-Grafiken zu aktuellen Themen oder Diskussionen das Bild der Seite.

Bei Instagram stellt man die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock etwa mit einem Kopftuch dar, weil sie jüngst ein Einwanderungs-Ministerium für eine von ihr geführte Regierung ins Spiel brachte. Neben den Grünen sind auch die aktuelle Regierung, Angela Merkel, Impfungen, Klimawandel und die Öffentlich-Rechtlichen Medien Themen der AfD-Social-Media-Seiten. Optisch erinnern die Inhalte eher an private Social-Media-Inhalte, sie wirken bisweilen fast improvisiert und überladen und wenig auf Hochglanz getrimmt.

FDP: Viel Schwarz-Weiß, viel Christian Lindner

Das genaue Gegenteil findet sich bei den Facebook- und Instagram-Adressen der FDP wieder. Dort findet man vornehmlich Grafiken und Bilder, Videos sind im Vergleich zu den AfD-Seiten eher selten. Vor allem setzen die Liberalen auf ihren Chef Christian Lindner, der häufig in Szene gesetzt wird. Auffällig ist vor allem der streng durchgezogene Design-Stil: Bilder, ob nun von Lindner oder zu bestimmten Themen, sind stets in Schwarz-Weiß gehalten. Als starker Kontrast dazu erstrahlt die Schrift dazu jeweils in den Parteifarben Gelb und Magenta.

Thematisch setzt die FDP neben aktuellen Ereignissen wie Flut oder Corona-Politik vor allem auf klassisch liberale Themen. So wird über Steuern, Rente, Freiheit, Unternehmensgründung, Digitalisierung und einen schlanken Staat gepostet. Dabei gibt es zwar plakative Forderungen und Schlagzeilen, viele der Inhalte werden hier aber mit Diagrammen und Zahlen unterfüttert.

Darauf weist auch ein Pressereferent der FDP gegenüber BR24 hin: "Wir sind bei Social Media unter anderem erfolgreich mit 'Vergleichskacheln', in denen wir Aussagen aus Wahlprogrammen oder die Situation in Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern darstellen."

Allgemein hat der Online-Wahlkampf für die Freidemokraten einen hohen Stellenwert. So investiere man einen erheblichen Teil des Wahlkampfbudgets in digitale Formate, so der Sprecher. Der Offline-Wahlkampf werde dadurch ergänzt, aber nicht verdrängt. Aktiv ist die Partei bei Facebook, Instagram, Twitter und Youtube. Bei TikTok findet man einzelne FDP-Politiker, nicht die Bundespartei selbst.

Linke: Wenig Köpfe, viel Corporate Design

Ebenfalls nicht bei TikTok vertreten ist die Linke. "Wir nutzen Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und Telegram", erklärt der Pressesprecher auf BR24-Anfrage. Die Abwesenheit von der vor allem bei sehr jungen Menschen beliebten Plattform TikTok ist jedoch nicht das Einzige, was Linke und FDP verbindet.

Auch wenn die Parteien inhaltlich wohl kaum weiter voneinander entfernt sein könnten, ähnelt sich ihr Stil bei Facebook und Instagram doch deutlich. Wie die Liberalen setzt auch die Linkspartei auf ein professionelles Corporate Design, nutzt wiederkehrende Farben und Bildanordnungen. Dabei kommen ausdrucksstarke Bilder und Fotos – wenn auch nicht in Schwarz-Weiß – zum Einsatz, Videos finden sich kaum. Dafür wird auch bei der Linken mit Grafiken und Zahlen gearbeitet.

Die Themen sind typische Themen der Linken wie soziale Ungleichheit, Rente, soziale Sicherheit, Arbeitskampf, Pazifismus, Steuern, aber auch Klima-Politik. Daneben werden teilweise auch aktuelle Themen aufgegriffen. Stärker ausgeprägt als bei der FDP sind direkte Angriffe auf und Vergleiche mit anderen Parteien. Diese sind jedoch deutlich sachlicher als bei der AfD und erfolgen zum Teil mit Hilfe von Diagrammen. Stilistisch der größte Unterschied zur FDP dürfte jedoch sein, dass die Linke weniger auf ihre Spitzenpolitiker setzt als die FDP auf ihren Chef Christian Lindner.

Auch für die Linke hat der Wahlkampf in sozialen Medien heute einen hohen Stellenwert, wie der Sprecher gegenüber BR24 sagt. Sie werden jedoch offenbar eher als eines von vielen Wahlkampf-Werkzeugen gesehen: "Insgesamt legen wir Wert auf einen guten Mix aus Präsenz in den klassischen und sozialen Medien, sowie auf den Straßenwahlkampf und auf Haustürgespräche."

Freie Wähler: Social Media als Ergänzung

Einen etwas anderen Weg als die gleichermaßen hochprofessionalisierten Social-Media-Kanäle von FDP und Linke gehen die Freien Wähler, die im bayerischen Landtag sitzen und in bundesweiten Umfragen aktuell teils in die Nähe der Fünf-Prozent-Hürde kommen. Mit Spitzenkandidat Hubert Aiwanger hofft man auf den Bundestagseinzug.

"Der Wahlkampf in den Sozialen Medien hat für uns einen ergänzenden Charakter zum klassischen Straßenwahlkampf", so ein Sprecher der Bundespartei zu BR24. Dort könne man mit Wählern in Kontakt bleiben, die man am Wahlkampfstand getroffen habe oder sie aus dem Internet quasi an den Stand holen. Dafür nutzt man derzeit vor allem Facebook und Youtube, einzelne Kandidaten sind auch auf TikTok vertreten. Aufmerksamkeit in sozialen Medien erreichen möchte man ansonsten etwa mit hauseigenen GIFs, die man über den Giphy-Account der Freien Wähler verteilt. Hinzu gibt es Vorlagen für Bilder und Co in sozialen Netzwerken.

Ein Blick auf die Facebook-Seite der FW zeigt, dass vor allem klassische Grafik- beziehungsweise Bild-Vorlagen verwendet werden. So sind dort vor allem Statements von FW-Politikern zu aktuellen Themen zu finden, meist auf etwas aus der Zeit gefallen wirkenden Zitat-Grafiken. Hinzu kommen Wahlplakate und vereinzelte Videos aus dem Wahlkampf.