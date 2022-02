So tobt der Cyberkrieg in der Ukraine

Hinzu kamen Malware-Attacken mit Hilfe des Programms HermeticWiper, einer neuen Waffe im Arsenal russischer Cyberkrieger, welche vor allem Daten zerstört. In machen Regionen, wie etwa in der umkämpfen Stadt Charkiw, war das gesamte Internet gestört. Auch in den Städten Luhansk and Donetsk kam es zu Internet-Ausfällen, möglicherweise, weil Internetkabel durchtrennt wurden.

EU schickt schnelle Cyber-Eingreiftruppe

Russland hat in den letzten Jahren viel Erfahrung in Sachen digitaler Kriegsführung gesammelt. Gleich mehrere Cybergruppen agieren von Russland aus und bereits 2008 im Krieg gegen Georgien wurde die konventionelle Kriegsführung durch Cyberattacken ergänzt. Dabei geht es vor allem darum, die Bevölkerung zu verunsichern, den Informationsfluss des Gegners zu stören und kritische Infrastruktur zu treffen. Um genau das zu verhindern, hat die Europäische Union das Cyber Rapid Response Team aktiviert. Diese schnelle Cyber-Eingreiftruppe besteht aus acht bis zwölf IT-Sicherheitsexperten verschiedener Länder.