15 Minuten reichen: So schützen Sie Ihre wichtigen Daten im Netz

Der "Safer Internet Day" am 8. Februar erinnert daran: Im Netz ist es leicht, zum Opfer von Schadsoftware und Datenklau zu werden. Fast alle Nutzer sind sich dessen bewusst, dennoch zögern viele, ihre digitale Sicherheit besser einzurichten. Denn dafür, so scheint es, ist jede Menge Arbeit und Expertenwissen nötig.

Tatsächlich aber reichen schon einige wenige Schritte, um sich im Internet vor Hackern und Betrügern besser zu schützen. Denn die Regeln für sichere Internetnutzung sind einfacher, als viele denken.

Die folgenden drei Maßnahmen schützen Ihre Daten schnell und simpel, und sind in nur 15 Minuten erledigt. Versprochen.

Maßnahme 1: Sichere Passwörter

Nehmen Sie sich einen Moment und überlegen: Was sind Ihre drei wichtigsten digitalen Accounts, die mit einem Passwort geschützt sind? Welche Accounts sollten auf keinen Fall Fremden in die Hände fallen? Einige Kandidaten hierfür:

Das Email-Postfach . Wer einmal Zugriff auf ein Email-Postfach hat, kann diese nutzen, um sich mit der "Passwort vergessen?"-Funktion leicht auch in andere Accounts einzuloggen.

. Wer einmal Zugriff auf ein Email-Postfach hat, kann diese nutzen, um sich mit der "Passwort vergessen?"-Funktion leicht auch in andere Accounts einzuloggen. Ein Zahlungsdienstleister . Dienste wie PayPal sind ständig unter Beschuss von Cyberkriminellen — kein Wunder: Schließlich kann man hier im Zweifelsfall an viel Geld kommen.

. Dienste wie PayPal sind ständig unter Beschuss von Cyberkriminellen — kein Wunder: Schließlich kann man hier im Zweifelsfall an viel Geld kommen. Eine gewerbliche Seite im Web oder auf Social Media . Sind Sie der Inhaber oder Leiter eines Unternehmens mit Internetpräsenz? Dann könnte Ihr beruflicher Erfolg auch von der Sicherheit Ihrer Daten abhängen.

. Sind Sie der Inhaber oder Leiter eines Unternehmens mit Internetpräsenz? Dann könnte Ihr beruflicher Erfolg auch von der Sicherheit Ihrer Daten abhängen. Ein Cloudspeicher. Persönliche Daten und Fotos landen oft auf Cloudspeichern wie Google Drive, Microsoft OneDrive und iCloud.

Sobald Sie Ihre drei wichtigsten Accounts benannt haben, sollten Sie überprüfen, ob die Passwörter dort sicher sind. Und wenn nein? Unbedingt ändern.

Dabei sollten die Passwörter eigentlich nur zwei Regeln folgen:

Sie sollten möglichst lang sein. Sonderzeichen und Groß- und Kleinschreibung sind weniger wichtig als schiere Länge. Haben Sie keine Angst davor, einfach einen ganzen Satz zum Passwort zu machen! Etwa Ichhassees,meine3Passwörterzuvergessen. Sie sollten einzigartig sein. Verwenden Sie Ihr Email-Passwort auch wirklich nur für Ihr Email-Postfach, das Cloud-Postfach nur für den Cloud-Account und so weiter.

Maßnahme 2: Zwei-Faktor-Authentifizierung

Hinter diesem Wortungetüm versteckt sich ein denkbar einfacher Mechanismus: Jedes Mal, wenn sich jemand von einem neuen Gerät in einen Account einloggt, muss er dabei einen Code eingeben, den nur der wahre Besitzer des Accounts besitzt. Ähnlich wie der Eingabe einer TAN bei einer Bank-Überweisung.

Sichern Sie auch hier Ihre drei wichtigsten Accounts. Mittlerweile bieten fast alle großen Plattformen und Online-Dienstleister die Zwei-Faktor-Authentifizierung für ihre Kunden an — meist in den Einstellungen unter "Sicherheit".

Eine beliebte Methode der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist es, sich einen Code per SMS schicken zu lassen. Da auch SIM-Karten gehackt werden können, ist es jedoch sicherer, eine App dafür zu benutzen. Anbieter gibt es viele: Zu den Renommiertesten gehören Authy, LastPass Authenticator, Google Authenticator und Microsoft Authenticator.

Und keine Sorge: Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet haben, bedeutet das nicht, dass Sie nun jedes Mal einen Code eingeben müssen, wenn Sie in Ihren Account hineinwollen. Auf fast allen so gesicherten Websites kann man angeben, dem eigenen Rechner zu "vertrauen", sodass für diesen keine Nachfragen mehr kommen.

Maßnahme 3: Updaten Sie alle Geräte und Apps

Wenn alle Ihre Geräte und Apps auf dem neuesten Stand sind, können Sie diesen Schritt überspringen. Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit! Die Entwickler von Smartphones, Betriebssystemen und Programmen stellen Updates nicht nur für neue Funktionen zur Verfügung. Auch stecken in fast jedem Update kleine Sicherheitsmaßnahmen, die Fehler und Lücken beseitigen. Deshalb ist es essentiell, Updates immer so schnell wie möglich zu installieren.

Und jetzt...?

Haben Sie alle Maßnahmen ergriffen? Glückwunsch, damit sind Sie bereits deutlich besser geschützt als zuvor! Dennoch gibt es noch einige weitere Schritte, die Sie nun oder in Zukunft ergreifen können:

1. Nutzen Sie einen Passwort-Manager. Das sind Programme, die Passwörter speichern und auch sicherere Passwörter generieren können. Indem Sie sich nur noch ein einziges Passwort merken müssen — das des Passwort-Managers — fällt es leicht, überall starke und einzigartige Passwörter zu vergeben.

2. Wiederholen Sie Maßnahmen 1 und 2 auf allen wichtigen Accounts. Auch Social Media-Accounts, Forenprofile und selten genutzte Email-Postfächer können und sollten vor Hackern geschützt werden. Zwar ist das Risiko nicht ganz so groß wie bei den allerwichtigsten Accounts, doch überall wo es geht den Schutz zu erhöhen ist nie verkehrt.

3. Gehen Sie sehenden Auges durch das Internet. Risikofaktor 1 in der Cyber-Sicherheit ist nach wie vor der Mensch. Erfahrene Internetnutzer haben sich deshalb eine generelle Wachsamkeit angewöhnt, und begegnen allem Unbekannten erst einmal mit Vorsicht: Stammt die Email wirklich von der eigenen Bank oder soll sie nur so aussehen? Ist es wirklich nötig, diesen Link anzuklicken? Sollte man wirklich dieses Programm aus fragwürdiger Quelle installieren? Dabei geht es nicht darum, in permanenter Panik zu surfen. Besser ist, man betrachtet die Internetnutzung wie das Autofahren: Ruhig und vorsichtig, in dem Bewusstsein, dass ein falscher Handgriff schwerwiegende Folgen haben kann. Denn Autofahrer wie Internetnutzer wissen: Mit den richtigen Sicherheitsmaßnahmen macht es nur noch mehr Spaß.