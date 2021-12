So läuft die Betrugsmasche der falschen Microsoft-Mitarbeiter

Der Anrufer meldet sich mit einer wichtig klingenden Botschaften: Er sei vom Hauptquartier von Microsoft in Kalifornien, sagt er. Sein Anruf habe einen ernsten Hintergrund: "Ihr Computer ist infiziert." Was der Anrufer nicht weiß: Das Gespräch wird auf der anderen Seite aufgezeichnet.

In dem Telefonat, dessen Aufzeichnung BR24 vorliegt, zeigt sich der Anrufer geduldig. Er erklärt genau, welche Tasten der Betroffene drücken muss, um das Problem zu beheben - beginnend bei der Windows-Taste. Als der Betroffene entgegnet, sein Computer sei gar kein Windows-Rechner, sondern ein Mac, reagiert der Anrufer kühl: "Ich bin für beide zuständig. Microsoft und Apple." Sein Team sei Teil einer neuen "globalen Computerwartungssabteilung".

Viel weiter kommt er nicht. Das Gespräch wird unterbrochen, sobald der Anrufer erkennt, dass der Betroffene ihm auf die Schliche gekommen ist: Denn natürlich gibt es gar keine "globale Computerwartungsabteilung".

Betrug am Telefon nimmt zu

Bei Anrufen dieser Art handelt es sich um eine beliebte Betrugsmasche: Den Opfern soll weisgemacht werden, ihr Computer habe sich mit einer Schadsoftware infiziert. Um diese wieder zu entfernen, werden telefonisch Anweisungen gegeben. Wer diese Anweisungen befolgt, kann sich große Probleme einhandeln. Im besten Fall lädt man sich ein nutzloses Programm herunter und zahlt dafür ordentlich Geld. Im schlimmsten Fall installiert man sich selbst Schadsoftware auf seinen Computer, die private Daten sichtbar macht oder die Kontrolle über den ganzen Computer übernimmt.

Einer Microsoft-Studie zufolge nehmen solche Betrugsversuche via Telefon in Deutschland zu - die Zahl der Betroffenen ist in den letzten drei Jahren von 17 Prozent auf 22 Prozent gestiegen. Etwa jeder Zehnte folgte den Anweisungen der Betrüger am Telefon. Darunter waren, anders als manches Klischee besagt, nicht nur ältere Menschen. Vor allem Jüngere ließen sich von den Anrufern gefährliche Anweisungen erteilen.

Der einfachste Tipp: Auflegen!

Auf Anfrage von BR24 erklärt Microsoft: "Microsoft wird sich niemals proaktiv an Internetnutzer oder Kunden wenden, um diesen unaufgefordert PC- oder technischen Support anzubieten. Jede Kommunikation muss von Kunden/Nutzerseite initiiert werden." Man kann bei Anrufen dieser Art also darauf verzichten, um Identifikation oder ähnliches zu bitten. Es ist ausgeschlossen, dass ein Microsoft-Mitarbeiter sich ungefragt bei einem Kunden melden würde.

"Am Besten ist es, einfach sofort aufzulegen, und gar nicht erst auf den vermeintlichen Mitarbeiter von Microsoft einzugehen", erklärt eine Sprecherin der Verbraucherzentrale Bayern. Wichtig sei, "dass man auf keinen Fall Software herunterladen oder dem Anrufer Zugriff auf den Rechner gestatten. Und sich auch nicht von Drohungen unter Druck setzen lassen."

Bemerkt man zu spät, dass man einem Betrug aufgesessen ist, und hat bereits die Schadsoftware installiert, sollte man den Computer so schnell wie möglich vom Internet trennen und den Computer einer Fachperson übergeben. Außerdem können Polizei und Verbraucherschutzbehörde informiert werden. Auch Microsoft selbst nimmt auf seiner Website Berichte über betrügerisches Verhalten entgegen und geht diesen nach.