So haben wir die Landtagswahl in Bayern auf Twitter analysiert

Kann ich mir alle Tweets, die benutzt wurden, selbst anschauen?

Ohne Zugang zum 30-Tage-Endpoint der Premium-API leider nicht vollständig. Über die Suche bei Twitter kommt man aber annähernd ran: die folgende Suchabfrage gibt einen guten Eindruck, welche Tweets in unserem Datensatz enthalten sind: "(bayern wahl) OR (ltwby18 OR ltwbayern OR bayernwahl OR brwahlarena OR br24wahl OR ltwby2018 OR LTWBayern2018 OR ltwby OR LtwBayern18 OR ltw18by) since:2018-10-14 until:2018-10-15".

Aber Achtung: Mit der Angabe‚ "since:2018-10-14 until:2018-10-15" in der Suche fehlen die ersten zwei Stunden des Wahltages und die ersten zwei vom 15.10.2018 sind dabei. Twitter nutzt für Zeitangaben intern die sogenannte koordinierte Weltzeit (UTC). Das bedeutet, dass es am Wahltag zwei Stunden Unterschied zur deutschen Zeit gab. Bei der Premium-API ist die Zeitangabe stundengenau möglich. So lässt sich der kompletten Tag deutscher Zeit abfragen.

Ein weiterer Unterschied sind Retweets. Das Webinterface gibt diese nur implizit als Zahl bei den jeweiligen Tweets aus. Auch unterscheidet es nicht, ob ein Retweet innerhalb des abgefragten Zeitraums entstanden ist oder nicht. Die API gibt jeden Retweet, der den Suchkriterien entspricht, als eigenen Tweet aus. Mit einem Zeitstempel, wann der Account geretweetet hat.