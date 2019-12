So funktioniert das System "Sex-Bots"

Das BR-Instagram-Format „News-WG“ hat versucht Sex-Bots zu daten, um auf diesem Weg herauszufinden, was hinter den anzüglichen Spam-Anfragen steckt, die immer wieder Nutzer von sozialen Netzwerken heimsuchen. Wir sind am Ende auf unterschiedlichen Dating-Seiten gelandet, die oft kostenpflichtige Chat-Systeme betreiben. Unsere Analyse zeigt: Es gibt häufig eine Arbeitsteilung zwischen den Dating-Seiten-Betreibern und Affiliate-Marketern, also Partnerprogrammen, die Nutzer von Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Facebook auf die Dating-Seiten locken. Zu dem Geschäftsmodell, das dahinter steht, gleich mehr.

Sicherheitsmaßnahmen

Am Anfang unseres Selbstversuchs standen Sicherheitsmaßnahmen, da wir vorhatten, auf Links zu klicken, auf die man eigentlich nicht klicken soll. Wir haben uns also in einer technisch abgesicherten Umgebung bewegt. Nach unserer Gefahren-Auswertung können wir sagen: Wir sind in unserem spezifischen Fall nicht Ziel von Malware, Phishing-Attacken oder Ähnlichem geworden.

Und dennoch: Don’t try this at home! Nur weil wir selbst nicht Opfer von gefährlicher Schad-Software geworden sind, heißt das nicht, dass diese Gefahr nicht real ist. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Nutzerdaten gesammelt, weiterverkauft oder missbraucht werden.

Arbeitsteilung beim Geldverdienen

Wie funktioniert aber nun die Arbeitsteilung zwischen den Dating-Seiten und Affiliate-Marketern? Zunächst müssen potenzielle Nutzer überhaupt mal angesprochen werden. Das geschieht häufig in Form von automatisiertem Spam der Sex-Bots. Der Erstkontakt kann dabei sehr unterschiedlich aussehen: Direktnachrichten auf sozialen Netzwerken und Messengern wie Instagram, Facebook, Twitter oder Whatsapp. Bot-Profile, die Beiträge liken, Gruppeneinladungen verschicken und automatisch Nutzer, die bestimmte Hashtags beziehungsweise Standorte verwenden oder bekannten Accounts folgen, ins Visier nehmen. Solche Bots werden auf einschlägigen Online-Plattformen mittlerweile auch zum selbst Konfigurieren angeboten.

Gemeinsam haben diese Formen, dass sie mit aufreizenden Fotos und Flirt-Versprechen auf externe Portalseiten locken.