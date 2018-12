So chaotisch ist Facebooks Löschpolitik

Auch auf die richtige Interpretation von Emojis kommt es bei Facebook an. In den jetzt geleakten Dokumenten des Facebook-Konzern findet sich unter anderem eine Liste von Emojis, die bisweilen auch für Mobbing eingesetzt werden, etwas das Tränenlach-Smiley. Andere Emojis könnten zur Terror-Propaganda verwendet werden (Bombe, Messer) oder für sexuelle Anspielungen (Pfirsich, Zunge, Zucchini). Die Emoji-Übersicht ist aber nur eines von etwa 1.500 Dokumenten, die der New York Times zugespielt wurden und die kein gutes Licht auf die Löschpolitik des Milliardenkonzerns werfen.

Regeln als Exel-Tabellen

Die Administratoren hätten nur wenige Sekunden, um Beiträge zu prüfen und müssten sich oft mit Google Translate behelfen, um überhaupt den Sinn von einzelnen Postings verstehen zu können. Zudem seien die Anweisungen oft widersprüchlich und unklar. Mehrmals in der Woche würden die Facebook-Verantwortlichen Regeln an die 7.500 Administratoren rausschicken, gerne in Form von komplizierten Exel-Tabellen und Power Point-Präsentationen mit kryptischen Titeln.

Das ist offenbar auch der Grund dafür, dass dem Konzern immer wieder Fehler beim Löschen unterlaufen – im Kleinen sowieso, aber auch im Großen. So durfte aufgrund eines Fehlers eine extremistische Gruppe in Myanmar weiterhin Hassbotschaften verbreiten. In Indien wiederum wurde versehentlich eine religionskritische Gruppe gesperrt.

Ein Manual mit 200 Seiten...

Aber es sind auch die Regeln selbst, die die Moderatoren verwirren. Zum einen möchte Facebook ein möglichst fein nuanciertes Lösch-Prozedere etablieren, auf der anderen Seite, werden die Löschregeln dann aber umso komplizierter. Hassrede beispielsweise muss anhand drei Schweregraden eingeordnet werden, dazu gibt es ein Manual von 200 Seiten, in dem unter anderem sechs besonders entmenschlichende Vergleiche aufgeführt werden.

Facebook versucht zudem auch länderspezifischen Besonderheiten Rechnung zu tragen, aber auch das führt manchmal zu irritierenden Ergebnissen. So werden rechte Gruppen in den USA oder in Großbritannien öfter von der Plattform verbannt, als in Russland oder der Ukraine. Auch die Rechtslage in einzelnen Ländern und der jeweilige Druck auf Facebook spielen eine Rolle: Während in Deutschland dutzende rechte Gruppen geblockt wurde, wurde in Österreich gerade mal eine rechtsextreme Gruppe gesperrt.

Zehn Sekunden für eine Entscheidung

Es ist nicht das erste mal, dass ein Leak die Löschpolitik von Facebook schlecht dastehen lässt. Bereits im Mai 2017 gelangten interne Dokumente des Facebook-Konzerns an die Öffentlichkeit. Es handelte sich damals um Schulungsmaterialien, die zeigten, nach welchen Regeln die Teams arbeiten, die Beiträge aus dem Netzwerk löschen sollen. Damals kam heraus, dass die Mitarbeiter gerade einmal zehn Sekunden für eine Entscheidung hätten, auch damals wurde Facebook schon vorgeworfen, die Löschregeln seien intransparent. Offenbar hat der Konzern die Probleme seither nicht in den Griff bekommen, sondern eher verschärft.