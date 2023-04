Anders als ChatGPT soll "My AI" weniger wie ein technischer Assistent, und mehr wie ein persönlicher Begleiter daherkommen. Nutzer können der KI beispielsweise einen Namen geben und ein virtuelles Aussehen für sie personalisieren.

Wer das Bezahlprogramm Snapchat Plus nutzt, soll in Zukunft sogar KI-generierte Bilder von "My AI" als Snap-Nachricht bekommen.