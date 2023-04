Smallville - Ein Dorf mit 25 KI-Bewohnern auf Basis von ChatGPT

Die Sprach-KI ChatGPT fasziniert Menschen offenkundig so, dass sie sie in immer neuen Szenarien einsetzen. So haben Forschende von Google und der US-amerikanischen Stanford-Universität jetzt 25 KI-Bewohner in einer virtuellen Dorf-Simulation zusammengebracht - gesteuert von dem Sprachgenerator einer Künstlichen Intelligenz (KI): ChatGPT.

Soziale Wechselbeziehungen

Dabei zeigen die 25 KI-Bewohner des virtuellen Dorfes Smallville nach Angaben der Forschenden zum einen "realistische, menschliche Verhaltensweisen" und zum anderen "überraschende soziale Wechselbeziehungen".

Aufgabe: Veranstalte eine Valentins-Party

Als die KI-Bewohnerin Isabella von den Forschenden beispielsweise die Aufgabe bekommt, eine Valentins-Party abzuhalten, verschickt sie Einladungen und schmückt den Raum, in dem die Feier stattfinden soll. Andere Bewohner verbreiten zugleich die Information, dass eine Party steigt, in der virtuellen Dorfgemeinschaft.

Alles ist nur Wort und Text

Dabei existiert sowohl das Dorf Smallville wie auch jeder der KI-Bewohner letztlich nur als Text: Sowohl die Umgebungsbeschreibung als auch die Biografien der einzelnen KI-Charaktere, die die grundlegende Persönlichkeit und Identität festlegen, sind Texte und Beschreibungen, die in natürlicher Sprache verfasst sind. Der Sprachgenerator ChatGPT verarbeitet auf dieser Grundlage Kommandos, die auch von den Forschenden kommen können und bildet die Grundlage für Gespräche und Antworten in natürlicher Sprache.

Sprach-KI führt Regie und spielt parallel 25 Rollen

In dem rein textbasierten Modell übernimmt die Sprach-KI die Regie, spielt parallel die Rollen der 25 KI-Dorfbewohner und spricht quasi aus unterschiedlichen Perspektiven mit sich selbst. Weil ChatGPT aber nur begrenzt in der Lage ist, sich Dinge zu merken, wurde in dem Projekt zusätzlich eine Datenbank eingesetzt, in dem die Bewohner Langzeitgedanken in natürlicher Sprache und Textform abspeichern. Darauf kann die KI zurückgreifen und es als Referenz für Interaktionen in der virtuellen Welt benutzen. Die Datenbank bildet also so etwas, wie ein Gedächtnis.

"Gedächtnis" ermöglicht Routinen und Verhaltensmuster

Auf Grundlage dieser Daten erzeugt ein weiteres KI-System Gewichtungen und Entscheidungen, die das Verhalten der KI-Bewohner gegenüber ihren Mitbewohnern maßgeblich beeinflussen. Eine weitere Komponente leitet daraus Routinen und Verhaltensmuster ab, die dem jeweiligen KI-Bewohner entsprechen und erstellt zugleich eine Prognose für eine längerfristige Planung.

Menschenähnliches Verhalten

Das Ergebnis sind menschenähnliche Verhaltensmuster. Nach Angaben der Forschenden wachen die KI-Bewohner auf, "machen Frühstück und gehen zur Arbeit: Künstler malen, während Autoren schreiben." Die Forschenden haben herausgefunden, dass sich die KI-Bewohner an vergangene Tage erinnern und über sie nachdenken, während sie den nächsten Tag planen. Sie bilden sich Meinungen, erkennen sich gegenseitig und beginnen selbstständig Gespräche.

Zu rechenintensiv für Open World-Spiele

Einsatzgebiet für diese neue Anwendung des Sprachgenerators ChatGPT könnte zum Beispiel das Durchspielen der Auswirkungen von Regeln in einer Online-Community sein. Für Computerspiele, bei denen man zum Beispiel die Spielwelt simulieren könnte, ist das Modell aber noch viel zu rechenintensiv. Zudem haben auch die Forschenden dieses Projekts das Problem, dass die KI letztlich eine Black Box ist, bei der niemand genau weiß, wie sie zu ihren Ergebnisse kommt. Das kann dazu führen, dass einzelne KI-Bewohner beginnen andere verbal zu attackieren oder einfach Dinge zu erfinden, zu halluzinieren. Aber das wäre dann ja wiederum möglicherweise auch nicht ganz unrealistisch.